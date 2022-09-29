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Депутатів кличуть в Кремль, де в п'ятницю Путін "приєднуватиме нові території"

"Українська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 13:13
Фото ілюстративне

Члени нижньої палати російського парламенту отримали запрошення до Кремля, де відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".

Джерело: пропагандистське російське агентство "РИА Новости"

Деталі: Депутат Денис Парфьонов повідомив, що депутатам Державної Думи розіслали запрошення на 30 вересня до Кремля, де о 15:00 розпочнеться захід за участю Володимира Путіна".

Пізніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що в цей час в Кремлі відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій". В ній візьме участь Путін, який виступить із промовою.

Передісторія:

  • Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко повідомила, що Рада Федерацій може розглянути питання про входження окупованих територій України до складу Росії 4 жовтня, якщо підсумки псевдореферендумів будуть "позитивними".

Теми: РосіяПутін
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