Члени нижньої палати російського парламенту отримали запрошення до Кремля, де відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".

Джерело: пропагандистське російське агентство "РИА Новости"

Деталі: Депутат Денис Парфьонов повідомив, що депутатам Державної Думи розіслали запрошення на 30 вересня до Кремля, де о 15:00 розпочнеться захід за участю Володимира Путіна".

Реклама:

Пізніше прессекретар Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що в цей час в Кремлі відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій". В ній візьме участь Путін, який виступить із промовою.

Передісторія:

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко повідомила, що Рада Федерацій може розглянути питання про входження окупованих територій України до складу Росії 4 жовтня, якщо підсумки псевдореферендумів будуть "позитивними".