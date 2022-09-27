Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Радфед може розглянути "входження" окупованих територій України до РФ 4 жовтня

Ірина БалачукВівторок, 27 вересня 2022, 18:12
Радфед може розглянути входження окупованих територій України до РФ 4 жовтня
Засідання Радфеду. Фото council.gov.ru

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко повідомила, що Радфед може розглянути питання про входження окупованих територій України до складу Росії 4 жовтня, якщо підсумки псевдореферендумів будуть "позитивними".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Матвієнко 

Пряма мова Матвієнко: "Ми з повагою ставимося до волі жителів "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей, і, якщо така воля з їхнього боку – увійти до складу Росії, безумовно, ми підтримаємо".

Реклама:

Деталі: Водночас вона зазначила, що необхідності в позачерговому засіданні палати немає.

Матвієнко повідомила, що 27 вересня останній день псевдоголосування на окупованих територіях, тому підсумки псевдореферендумів можуть підбити 28 вересня або "найближчими днями".

За словами Матвієнко, планове засідання Ради Федерації буде 4 жовтня.

ВІДЕО ДНЯ

"Я вважаю, що ми 4 числа в разі, якщо все підтвердиться, готові розглянути (закони про входження нових суб'єктів до РФ)", – заявила глава Ради Федерації.

Передісторія: 

  • Раніше російські пропагандистські агентства з посиланням на джерела повідомляли, що Росія може заявити про "приєднання" окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей 30 вересня.
  • Зазначалося, що законопроєкти про "входження" окупованих територій до РФ можуть внести до Держдуми ввечері 28 вересня і розглянути на позачерговому засіданні 29 вересня.
  • РосЗМІ писали, що і Рада Федерації 29 вересня може розглянути договір і закон про так зване "входження до складу Росії нових суб'єктів".
  • Також повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін може виступити з посланням до Федеральних зборів 30 вересня.
  • 27 вересня окупанти опублікували перші результати "референдумів" на дільницях в Росії: малюють, що "за" 98%.

Теми: РосіяокупаціяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Залужний прокоментував рекрутинг і мобілізацію: звільнених військкомів назвав професіоналами

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Усі новини...
Росія
Атака дронів на Псков: перші супутникові знімки аеродрому
Сейм Польщі затвердив склад скандальної комісії з розслідування впливу РФ
Окупанти заявили про атаку БПЛА у Брянській області РФ і запуск ракети по Криму
Останні новини
17:01
Розвідка Британії: російські окупанти воюють пораненими та з ампутованими кінцівками
16:54
Країни ЄС викинули мільйони доз вакцини проти COVID-19 на суму 4 млрд євро – ЗМІ
16:18
Українська податкова оштрафувала PornHub за несплату "податку на Google"
16:07
Литва, Швеція та Канада об’єднуються у спільну групу для допомоги транспортній галузі України
16:00
Експорт української агропродукції впав на 7%, порівняно з минулим роком
15:48
Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"
15:47
В Ірані вийшли з ладу майже 70% АЗС через можливу хакерську атаку
15:41
Хабар у коробці з-під віскі: ВАКС обрав запобіжний четвертому судді апеляційного суду Києва
15:23
Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"
15:19
Латвія вчетверо збвільшить підготовку українських військових
Усі новини...
Реклама: