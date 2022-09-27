Радфед може розглянути "входження" окупованих територій України до РФ 4 жовтня

Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко повідомила, що Радфед може розглянути питання про входження окупованих територій України до складу Росії 4 жовтня, якщо підсумки псевдореферендумів будуть "позитивними".

Джерело: російське пропагандистське видання "РИА Новости" з посиланням на Матвієнко

Пряма мова Матвієнко: "Ми з повагою ставимося до волі жителів "ДНР", "ЛНР", Запорізької та Херсонської областей, і, якщо така воля з їхнього боку – увійти до складу Росії, безумовно, ми підтримаємо".

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Деталі: Водночас вона зазначила, що необхідності в позачерговому засіданні палати немає.

Матвієнко повідомила, що 27 вересня останній день псевдоголосування на окупованих територіях, тому підсумки псевдореферендумів можуть підбити 28 вересня або "найближчими днями".

За словами Матвієнко, планове засідання Ради Федерації буде 4 жовтня.

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"Я вважаю, що ми 4 числа в разі, якщо все підтвердиться, готові розглянути (закони про входження нових суб'єктів до РФ)", – заявила глава Ради Федерації.

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