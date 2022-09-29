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Депутатов зовут в Кремль, где в пятницу Путин будет "присоединять новые территории"

"Украинская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 13:13
Фото иллюстративное

Члены нижней палаты российского парламента получили приглашение в Кремль, где состоится "церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий".

Источник: пропагандистское российское агентство "РИА Новости"

Детали: Депутат Денис Парфенов сообщил, что депутатам Государственной Думы разослали приглашение на 30 сентября в Кремль, где в 15:00 начнется мероприятие с участием Владимира Путина".

Позже пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что в это время в Кремле состоится "церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий". В ней примет участие Путин, который выступит с речью.

Предыстория:

  • Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что Совет Федерации может рассмотреть вопрос о вхождении оккупированных территорий Украины в состав России 4 октября, если итоги псевдореферендумов будут "положительными".

Темы: РосcияПутин
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