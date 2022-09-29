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Удар по Дніпру: рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини

Ірина БалачукЧетвер, 29 вересня 2022, 13:54
Фото з Telegram Резніченка

Кількість жертв нічного удару росіян по місту Дніпро зросла до 4 – рятувальники виявили фрагменти тіла ще однієї дитини.

Джерело: голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram, ДСНС у Дніпропетровській області у Facebook

Пряма мова Резніченка: "Про таке важко повідомляти… На місці ракетного удару у Дніпрі рятувальники знайшли фрагменти тіла ще однієї дитини".

Деталі: За словами голови ОВА, таким чином нічна атака росіян забрала уже життя чотирьох мешканців Дніпра. Зокрема, окупанти убили двох дорослих і двох дітей – 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку.

У ДСНС додали, що ще 5 людей отримали поранння: 41-річний чоловік, 20-річний хлопець, 65-річна жінка, 19-річна дівчина та 12-річна дівчинка, яку рятувальники дістали з-під завалів власного будинку. Усі вони перебувабть у лікарні з переломами та осколковими пораненнями.  

У Дніпрі понівечені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхівок, також пошкоджений ринок, автобуси, автівки та електромережу.

Нікопольський район обстріляли з "Градів" та важкої артилерії. У Нікополі пошкодили промислову інфраструктуру, у Червоногригорівській громаді – 10 приватних будинків, 6 господарчих споруд, автівки. Люди не постраждали.

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Також вранці 29 вересня росіяни вдарили з "Ураганів" по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді Криворізького району. За попередніми даними, пошкодили адмінбудівлю, 15 працівників підприємства дістали поранення.

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Теми: ДніпроДніпропетровська областьвійнажертви
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