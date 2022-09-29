Удар по Днепру: спасатели нашли фрагменты тела еще одного ребенка

Количество жертв ночного удара россиян по городу Днепр возросло до 4 – спасатели обнаружили фрагменты тела еще одного ребенка.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram, ГСЧС в Днепропетровской области в Facebook

Прямая речь Резниченко: "О таком тяжело сообщать... На месте ракетного удара в Днепре спасатели нашли фрагменты тела еще одного ребенка".

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Детали: По словам главы ОВА, таким образом ночная атака россиян унесла уже жизни четырех жителей Днепра. В частности, оккупанты убили двух взрослых и двух детей – 8-летнего мальчика и 9-летнюю девочку.

В ГСЧС добавили, что еще 5 человек получили ранения: 41-летний мужчина, 20-летний парень, 65-летняя женщина, 19-летняя девушка и 12-летняя девочка, которую спасатели достали из-под завалов собственного дома. Все они находятся в больнице с переломами и осколочными ранениями.

В Днепре пострадали более 60 частных домов и несколько многоэтажек, также поврежден рынок, автобусы, автомобили и электросеть.

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Никопольский район обстреляли из "Градов" и тяжелой артиллерии. В Никополе повредили промышленную инфраструктуру, в Красногригорьевской общине – 10 частных домов, 6 хозяйственных построек, автомобили. Люди не пострадали.

Также утром 29 сентября россияне ударили из "Ураганов" по промышленной инфраструктуре в Зеленодольской общине Криворожского района. По предварительным данным, повредили админздание, 15 работников предприятия получили ранения.

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