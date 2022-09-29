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Поліція виявила ще одну катівню окупантів у звільненому Вовчанську

Ірина БалачукЧетвер, 29 вересня 2022, 14:26
ФОТО NPU.GOV.UA

Правоохоронці виявили чергову катівню окупантів у Харківській області – її загарбники облаштували на території одного з підприємств у місті Вовчанськ.

Джерело: сайт Нацполіції

Дослівно поліція: "Встановлено, що на території одного з підприємств росіяни влаштували в’язницю та катівню для місцевих мешканців, які не підтримували окупантів та відмовлялися з ними співпрацювати.

Як розповідають свідки, в одній камері приблизно на 12 квадратних метрів військові РФ утримували від 20 до 40 людей. У приміщенні виявили інструменти для катувань, зашморги, хомути тощо". 

 
Фото npu.gov.ua

Деталі: Правоохоронці встановили, що у цьому місці окупанти нещадно били незаконно ув’язнених, катували електричним струмом, виривали нігті та ламали пальці.

На стінах катівні були написані дати перебування людей. Також хтось із в’язнів викарбував в одній із камер молитву.

Наразі поліцейські спілкуються із місцевим населенням, яке перебувало в окупації, та встановлюють потерпілих, яких росіяни незаконно утримували в приміщенні катівні-в’язниці.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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Теми: Харківська областьтортуридеокупація
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