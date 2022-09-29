Полиция обнаружила еще одну пыточную оккупантов в освобожденном Волчанске

Правоохранители обнаружили очередную пыточную оккупантов в Харьковской области – ее захватчики обустроили на территории одного из предприятий в городе Волчанск.

Источник: сайт Нацполиции

Дословно полиция: "Установлено, что на территории одного из предприятий россияне устроили тюрьму и пыточную для местных жителей, которые не поддерживали оккупантов и отказывались с ними сотрудничать.

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Как рассказывают свидетели, в одной камере примерно на 12 квадратных метров военные РФ удерживали от 20 до 40 человек. В помещении обнаружили инструменты для пыток, петли, хомуты и т.д.".

Фото npu.gov.ua

Детали: Правоохранители установили, что в этом месте оккупанты беспощадно били незаконно заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы.

На стенах пыточной были написаны даты пребывания людей. Также кто-то из заключенных написал в одной из камер молитву.

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Сейчас полицейские общаются с местным населением, которое находилось в оккупации, и устанавливают потерпевших, которых россияне незаконно удерживали в помещении пыточной-тюрьмы.

По данному факту открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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