Полиция обнаружила еще одну пыточную оккупантов в освобожденном Волчанске
Правоохранители обнаружили очередную пыточную оккупантов в Харьковской области – ее захватчики обустроили на территории одного из предприятий в городе Волчанск.
Источник: сайт Нацполиции
Дословно полиция: "Установлено, что на территории одного из предприятий россияне устроили тюрьму и пыточную для местных жителей, которые не поддерживали оккупантов и отказывались с ними сотрудничать.
Как рассказывают свидетели, в одной камере примерно на 12 квадратных метров военные РФ удерживали от 20 до 40 человек. В помещении обнаружили инструменты для пыток, петли, хомуты и т.д.".
Детали: Правоохранители установили, что в этом месте оккупанты беспощадно били незаконно заключенных, пытали электрическим током, вырывали ногти и ломали пальцы.
На стенах пыточной были написаны даты пребывания людей. Также кто-то из заключенных написал в одной из камер молитву.
Сейчас полицейские общаются с местным населением, которое находилось в оккупации, и устанавливают потерпевших, которых россияне незаконно удерживали в помещении пыточной-тюрьмы.
По данному факту открыли уголовное производство по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Предыстория:
- Ранее первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев сообщил, что правоохранители обнаружили 18 мест на Харьковщине, где оккупанты пытали украинских граждан, также установлены личности более 1 тысячи российских военных, которые совершали преступления на оккупированных территориях.