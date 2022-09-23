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На Харківщині виявили 18 катівень, відомі особи понад тисячі російських військових злочинців – поліція

Ірина БалачукП'ятниця, 23 вересня 2022, 18:43
На Харківщині виявили 18 катівень, відомі особи понад тисячі російських військових злочинців – поліція
Катівня окупантів. Фото Харківської обласної прокуратури

Правоохоронці виявили 18 місць на Харківщині, де окупанти катували українських громадян, також встановлені особи понад 1 тисячі російських військових, які чинили злочини на окупованих територіях.  

Джерело: перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелеєв на брифінгу в Military Media Center 23 вересня

Пряма мова Пантелеєва: "Проведено понад 1,5 тисячі оглядів місць вчинення воєнних злочинів на Харківщині. У ході відпрацювання звільнених населених пунктів поліцією виявлено 18 місць, в яких росіяни незаконно утримували та катували наших громадян. Приміщення цих катівень вже оглянуті, докази воєнних злочинів зафіксовані і зібрані".

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Деталі: Він додав, що Нацполіція також створила реєстр військовослужбовців РФ та незаконних збройних формувань окупантів, які були на Харківщині. До цього реєстру уже внесли понад тисячу осіб, чиї особи встановлені – відомі їхні прізвища, позивні і фотографії.

Наразі поліція щодо цих осіб працює з місцевими мешканцями, які були в окупації.

Пантелеєв запевнив, що кожен воєнний злочинець буде встановлений, а його вина доведена.

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Він додав, що правоохоронців також відпрацювали понад 2 тисячі осіб на предмет колабораційної діяльності. 

За словами Пантелеєва, з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі Нацполіції розпочали понад 1400 кримінальних впроваджень щодо колабораційної діяльності. У рамках цих кримінальних впроваджень 235 особам повідомлено про підозру. 138 обвинувальних актів вже передані до суду – на зловмисників чекає відповідне покарання.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ слідчі поліції розпочали понад 34 тисячі кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів, скоєних російськими окупантами, учасниками незаконних збройних формувань "Л/ДНР" та приватних військових формувань Росії.

За словами Пантелеєва, значну частину з них поліція фіксувала під час відпрацювання звільнених територій Київської, Житомирської, Сумської та Чернігівських областей. Зараз зусилля правоохоронців зосередженні на фіксації злочинів на території Харківської області.

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Теми: Харківська областьвійнатортури
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