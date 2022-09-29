Российский паспорт судьи ВСУ: Львов заявляет о фейке, "Схемы" говорят, что СБУ подтвердила

Глава Кассационного хозяйственного суда Верховного Суда Украины Богдан Львов утверждает, что история о его российском гражданстве – "фейк", а журналисты проекта "Схемы" настаивают, что он не только имел паспорт РФ от 1999 года, но и обновил его в 2012 году.

Источник: продолжение расследования журналистов "Схем" ("Радио Свобода"), посты Богдана Львова от 26 сентября и от 28 сентября

Детали: Как узнали "Схемы" из нескольких источников, ряд органов власти, включая Офис президента, получили утвердительный ответ из Службы безопасности Украины, что судья Богдан Львов имеет гражданство РФ. Якобы потому СБУ лишила судью доступа к государственной тайне, что официально подтвердили журналистам и в спецслужбе, и в Верховном суде.

По данным "Схем", Богдан Львов получил гражданство РФ еще в 1999 году в Москве, на тот момент уже работая судьей в Украине, а в 2012 году он обновил российский паспорт по достижении 45-летия. Его жена, родившаяся в Москве, также имеет гражданство РФ, заявляют журналисты-расследователи.

16 сентября, на следующий день после публикации расследования, Богдан Львов пожаловался на журналистов в ГБР и СБУ. При этом он признал, что официальные органы РФ ведут учет данных о его российском гражданстве, но утверждает, что эти записи были сделаны с целью его дискредитации.

26 сентября судья Богдан Львов в Facebook заявил, что расследование "Схем" – это фейк, как доказательство привел то, что форма заявления на замену паспорта гражданина РФ, датированная октябрем 2012 года, была утверждена только в ноябре 2012 года.

28 сентября Богдан Львов опубликовал в Facebook еще несколько документов в доказательство фейка: в заявлении на выдачу ему российского паспорта написано, что он якобы получил паспорт серии 4598 с номером 589684 еще 24.08.1999, но другой документ свидетельствует, что паспорт с этой серией и номером был недействителен от 09.12.1998.

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"Говоря простым языком, я каким-то странным образом, по мнению журналистов программы "Схемы", в 99-м году получил на руки паспорт, который стал недействительным еще в 98-м", – возмущается он и добавляет, что журналисты обрезали эту "нестыковку" в сюжете.

"Схемы" же парируют, что в Форме 1П, на основании которой Львов якобы обновил паспорт РФ в 2012 году, формулировки совпадают с образцом 2009 года, который еще был в обращении в России на момент заполнения судьей заявления. Отличается только 7 пункт, но журналисты уверяют: в тот период разные отделы ФМС РФ использовали разные формы с разным видом пункта номер 7.

К подобным выводам пришли и специалисты юридического сообщества DeadLawyersSociety. Журналист-расследователь издания Bellingcat Христо Грозев также подтвердил, что видел в России формы именно такого вида, как опубликовали "Схемы", и в 2012 году, и раньше.

Есть еще один нюанс: номер паспорта Богдана Львова по всем реестрам такой: РФ 4512 799636 – а в этой форме номер заканчивается на 8.

Умышленно или нет, форма 1П от 2012 Богдана Львова попала в электронное досье другого человека – женщины, которая получала паспорт в том же отделении в Москве. Поэтому эту форму не показывала электронная система "Роспаспорт", но журналисты нашли ее в архиве, рассказала автор "Схем" Наталья Седлецкая.

Что касается первого паспорта, то журналисты утверждают, что его выдали 22 июля 1999 года.

И именно по этому паспорту "Богдан Львов годами фигурировал в многочисленных российских реестрах и базах данных, как совладелец квартиры на Ленинградском шоссе, от доли в которой отказался в пользу жены 18 июня 2012 года".

"Схемы" напоминают, что Богдан Львов в Москве окончил Краснознаменный военный институт Министерства обороны СССР (1989), там же познакомился со своей будущей женой, москвичкой Инной Ровдо. Проверка из нескольких разных источников указала на то, что она до сих пор имеет гражданство РФ.

Богдан Львов на протяжении многих лет в 90-х (и позже) имел московскую "прописку" в квартире на Ленинградском шоссе – вместе с женой, тещей и дочерью Анной (которая тоже с рождения до сих пор гражданка РФ).

"Схемы" подчеркивают: в 1999 году Богдан Юрьевич Львов, обретая гражданство Российской Федерации в обмен на свое старое удостоверение военнослужащего советского образца, уже 6 лет работал военным судьей в Украине – в военном трибунале Киевского гарнизона, затем в военном суде Центрального региона Украины.

Сейчас судья продолжает работать в ВСУ и пытается сохранить должность, отмечают "Схемы".

После публикации расследования в НАБУ возбуждено уголовное производство по фактам вероятного недекларирования квартиры судьей по ч.1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины – "намеренное внесение субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию". Журналистов "Схем" вызвали на допрос в этом производстве как свидетелей.

"Схемы" в материале приводят множество фото документов, опровергая аргументы Богдана Львова.