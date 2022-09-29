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Захисники збили російський "Орлан" зі стрілецької зброї – голова Сумщини

Ірина БалачукЧетвер, 29 вересня 2022, 14:50
ФОТО З TELEGRAM ЖИВИЦЬКОГО

Голова Сумської обласної військової Дмитро Живицький повідомив, що українські військові збили російський безпілотник "Орлан-10" зі стрілецької зброї 29 вересня.

Джерело: Живицький у Telegram

Пряма мова голови ОВА: "На Сумщині наші військові назавжди приземлили російську "пташку". В зоні відповідальності ОТУ Суми, мінус один російський Орлан-10, що перетнув кордон України". 

 
фото з Telegram Живицького

Деталі: Живицький наголосив, що російський безпілотник збили зі стрілецької зброї.  

 
фото з Telegram Живицького

Він подякував військовим за захист кордонів і безпеки українців.

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Теми: Сумська областьбезпілотники
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