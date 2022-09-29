Защитники сбили российский "Орлан" из стрелкового оружия – глава Сумщины
Четверг, 29 сентября 2022, 14:50
Глава Сумской областной военной Дмитрий Живицкий сообщил, что украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10" из стрелкового оружия 29 сентября.
Источник: Живицкий в Telegram
Прямая речь глава ОВА: "На Сумщине наши военные навсегда приземлили российскую "птичку". В зоне ответственности ОТГ Сумы, минус один российский Орлан-10, который пересек границу Украины".
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Детали: Живицкий отметил, что российский беспилотник сбили из стрелкового оружия.
Он поблагодарил военных за защиту границ и безопасности украинцев.
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