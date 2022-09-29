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Защитники сбили российский "Орлан" из стрелкового оружия – глава Сумщины

Ирина БалачукЧетверг, 29 сентября 2022, 14:50
ФОТО ИЗ TELEGRAM ЖИВИЦКОГО

Глава Сумской областной военной Дмитрий Живицкий сообщил, что украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан-10" из стрелкового оружия 29 сентября.

Источник: Живицкий в Telegram

Прямая речь глава ОВА: "На Сумщине наши военные навсегда приземлили российскую "птичку". В зоне ответственности ОТГ Сумы, минус один российский Орлан-10, который пересек границу Украины". 

 
фото из Telegram Живицкого

Детали: Живицкий отметил, что российский беспилотник сбили из стрелкового оружия. 

 
фото Из Telegram Живицкого

Он поблагодарил военных за защиту границ и безопасности украинцев.

Предыстория: 

  • Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подсчитал, что Россия за последние сутки потеряла в войне около 430 военнослужащих, 6 беспилотников, 13 танков, 20 ББМ и тому подобное.

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Темы: Сумская областьбеспилотники
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