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Зеленський скликає на п'ятницю РНБО

Олександр ШумілінЧетвер, 29 вересня 2022, 15:40
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський на п’ятницю 30 вересня скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Джерело: повідомлення прессекретаря президента Сергія Никифорова  

Дослівно: "Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом".

Що цьому передувало: У четвер в Кремлі заявили, що в п’ятницю відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".

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Теми: ЗеленськийРНБО
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