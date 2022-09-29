Зеленський скликає на п'ятницю РНБО

Президент Володимир Зеленський на п’ятницю 30 вересня скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Джерело: повідомлення прессекретаря президента Сергія Никифорова

Дослівно: "Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом".

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Що цьому передувало: У четвер в Кремлі заявили, що в п’ятницю відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".