Зеленський скликає на п'ятницю РНБО
Четвер, 29 вересня 2022, 15:40
Президент Володимир Зеленський на п’ятницю 30 вересня скликає термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України.
Джерело: повідомлення прессекретаря президента Сергія Никифорова
Дослівно: "Президент Володимир Зеленський скликає на завтра термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України. Порядок денний та інші подробиці повідомимо згодом".
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Що цьому передувало: У четвер в Кремлі заявили, що в п’ятницю відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".