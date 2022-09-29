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Зеленский созывает на пятницу СНБО

Александр ШумилинЧетверг, 29 сентября 2022, 15:40
Зеленский созывает на пятницу СНБО
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский на пятницу 30 сентября созывает срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Источник: сообщение пресс-секретаря президента Сергея Никифорова 

Дословно: "Президент Владимир Зеленский созывает на завтра срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Повестку дня и другие подробности сообщим позже".

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Что этому предшествовало: В четверг в Кремле заявили, что в пятницу состоится "церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий".

Темы: ЗеленскийСНБО
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