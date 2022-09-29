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Після оголошення мобілізації довіра до Путіна серед росіян різко пішла вниз – "Левада-центр"   

"Українська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 16:35
Після оголошення мобілізації довіра до Путіна серед росіян різко пішла вниз – Левада-центр   

Після оголошення президентом Росії Володимиром Путіним мобілізації позитивна оцінка його діяльності серед росіян помітно впала.

Джерело: результати опитування російського "Левада-центру"

Дослівно: "Наприкінці вересня, порівняно із серпнем, знизилася частка тих, хто вважає, що справи в країні йдуть у правильному напрямку. Якщо в серпні таких було 67%, то цього місяця - 60%. 27% опитаних вважають, що країна рухається неправильним шляхом (у серпні - 24%).

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Позитивна оцінка діяльності Володимира Путіна на посаді президента знизилася на 6 п.п.. Якщо протягом останніх трьох місяців його роботу схвалювали 83% респондентів, то у вересні - 77%. П'ята частина (21%) не схвалює".

 

Довідка: Опитування проведене 22 - 28 вересня 2022 року. Опитано 1631 особа віком від 18 років і старше у 137 населених пунктах, 50 суб'єктах РФ. Дослідження проводять удома у респондента методом особистого інтерв'ю.

Передісторія: Вранці 21 вересня Путін у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.

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Теми: соціологіяРосіяПутін
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