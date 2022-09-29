После объявления мобилизации доверие к Путину среди россиян резко пошло вниз - "Левада-центр"  

После объявления президентом России Владимиром Путиным мобилизации положительная оценка его деятельности среди россиян заметно упала.

Источник: результаты опроса российского "Левада-центра"

Дословно: "В конце сентября, по сравнению с августом, снизилась доля тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении. Если в августе таких было 67%, то в этом месяце - 60%. 27% опрошенных считают, что страна движется по неправильному пути (в августе - 24%).

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Положительная оценка деятельности Владимира Путина на посту президента снизилась на 6 п.п.. Если в течение последних трех месяцев его работу одобряли 83% респондентов, то в сентябре - 77%. Пятая часть (21%) не одобряет".

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Справка: Опрос проведен 22 - 28 сентября 2022 года. Опрошено 1631 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится дома у респондента методом личного интервью.

Предыстория: Утром 21 сентября Путин в обращении к россиянам заявил о частичной мобилизации граждан страны.