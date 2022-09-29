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Зловживання з перетином кордону через систему "Шлях": відкрито пів сотні проваджень

Катерина ТищенкоЧетвер, 29 вересня 2022, 17:53
Зловживання з перетином кордону через систему Шлях: відкрито пів сотні проваджень
ФОТО ДПСУ

Щонайменше 49 кримінальних проваджень розпочато стосовно зловживань із внесенням даних про водіїв призовного віку до інформаційної системи "Шлях".

Джерело: Міністерство інфраструктури

Деталі: За час функціонування системи "Шлях" правоохоронці зафіксували спроби зловживань системою, а саме внесення даних осіб, які не мали достатніх підстав для перетину кордону.

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Загалом у системі містяться дані про ліцензованих перевізників, що здійснюють міжнародні пасажирські і вантажні рейси, а також про волонтерів, які доставляють необхідні для країни товари, зокрема для ЗСУ та медзакладів.

Пряма мова заступника міністра інфраструктури Мустафи Найєма: "За даними Міністерства інфраструктури України, нині розпочато щонайменше 49 кримінальних проваджень щодо можливих правопорушень при виїзді за кордон з використанням системи "Шлях". Правоохоронці перевіряють законність внесення даних про перевізників-волонтерів до системи".

 

Більше деталей: За словами Найєма, в ході розслідувань найбільше запитів до міністерства надійшло від столичних правоохоронців. Переважна більшість проваджень стосуються можливих порушень з боку військово-цивільних адміністрацій.

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Заступник міністра запевнив, що Мінінфраструктури і Державна служба з безпеки на транспорті сприяють розслідуванню і надали повний доступ усім правоохоронним органам до необхідних записів.

Довідка: Система "Шлях" створена наприкінці 2021 року для усунення корупційних ризиків у сфері видачі дозволів та ліцензій на міжнародні вантажні перевезення.

У міністерстві зазначають, що використання системи для надання дозволів на перетин кордону було вимушеним кроком, щоб врегулювати питання виїзду за кордон ліцензованих перевізників після початку широкомасштабного вторгнення Росії.

За 7 місяців, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до системи "Шлях" для перетину кордону було внесено дані про 146 тисяч громадян.

 

Понад 86 тисяч з них – водії ліцензованих перевізників пасажирів і вантажів. Вони вносили дані самостійно через особисті електронні кабінети системи "Шлях". Дані про ще 47 тисяч людей на перетин кордону до системи подали військові адміністрації і про понад 13 тисяч – Міністерство інфраструктури. Це звернення волонтерів, які доставляють гуманітарні вантажі Збройним Силам України та медичним закладам.

 

Найбільше волонтерів-заявників подали свої дані до системи через Львівську, Волинську та Тернопільську обласну військову адміністрацію. За їхнього сприяння загалом за межі України виїхали більше, ніж половина з числа усіх волонтерів, внесених до системи.

Що передувало: Як писали "Схеми", син проросійського діяча Андрія Портнова, 29-річний Ігор Портнов, у березні отримав тимчасовий дозвіл на виїзд з України як волонтер, який прямує за гуманітарною допомогою, після чого виїхав у напрямку Польщі і відтоді так і не повернувся. Львівська військова адміністрація внесла Ігоря Портнова у систему "Шлях" як особу призовного віку, якій дозволено тимчасовий виїзд з країни за гуманітарною допомогою.

Теми: Мінінфраструктурикордон
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