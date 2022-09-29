Злоупотребления с пересечением границы через систему "Шлях": открыто полсотни производств

По меньшей мере 49 уголовных производств начато в отношении злоупотреблений с внесением данных о водителях призывного возраста в информационную систему "Шлях".

Источник: Министерство инфраструктуры

Детали: За время функционирования системы "Шлях" правоохранители зафиксировали попытки злоупотреблений системой, а именно внесение данных лиц, которые не имели достаточных оснований для пересечения границы.

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В системе содержатся данные о лицензированных перевозчиках, осуществляющих международные пассажирские и грузовые рейсы, а также о волонтерах, которые доставляют необходимые для страны товары, в частности для ВСУ и медучреждений.

Прямая речь замминистра инфраструктуры Мустафы Найема: "По данным Министерства инфраструктуры Украины, сейчас начато не менее 49 уголовных производств относительно возможных правонарушений при выезде за границу с использованием системы "Шлях". Правоохранители проверяют законность внесения данных о перевозчиках-волонтёрах в систему".

Больше деталей: По словам Найема, в ходе расследований больше всего запросов к министерству поступило от столичных правоохранителей. Подавляющее большинство производств касаются возможных нарушений со стороны военно-гражданских администраций.

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Замминистра заверил, что Мининфраструктуры и Государственная служба по безопасности на транспорте способствуют расследованию и предоставили полный доступ всем правоохранительным органам к необходимым записям.

Справка: Система "Шлях" создана в конце 2021 года для устранения коррупционных рисков в сфере выдачи разрешений и лицензий на международные грузовые перевозки.

В министерстве отмечают, что использование системы для предоставления разрешений на пересечение границы было вынужденным шагом, чтобы урегулировать вопрос выезда за границу лицензированных перевозчиков после начала широкомасштабного вторжения России.

За 7 месяцев, с начала полномасштабного вторжения России в Украину, в систему "Шлях" для пересечения границы были внесены данные о 146 тысячах граждан.

Более 86 тысяч из них – водители лицензированных перевозчиков пассажиров и грузов. Они вносили данные самостоятельно через личные электронные кабинеты системы "Шлях". Данные о еще 47 тысячах людей на пересечение границы в систему подали военные администрации и о более 13 тысячах – Министерство инфраструктуры. Это обращения волонтеров, которые доставляют гуманитарные грузы Вооруженным Силам Украины и медицинским учреждениям.

Больше всего волонтеров-заявителей подали свои данные в систему через Львовскую, Волынскую и Тернопольскую областные военные администрации. При их содействии в целом за пределы Украины выехали более половины из числа всех волонтеров, внесенных в систему.

Что предшествовало: Как писали "Схемы", сын пророссийского деятеля Андрея Портнова, 29-летний Игорь Портнов, в марте получил временное разрешение на выезд из Украины как волонтер, который следует за гуманитарной помощью, после чего выехал в направлении Польши и с тех пор так и не вернулся. Львовская военная администрация внесла Игоря Портнова в систему "Шлях" как лицо призывного возраста, которому разрешен временный выезд из страны за гуманитарной помощью.