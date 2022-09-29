У Миколаєві через обстріл стався вибух біля зупинки: 3 загиблих, 12 поранених
Четвер, 29 вересня 2022, 19:00
Внаслідок обстрілу Миколаєва касетними снарядами стався вибух в районі зупинки громадського транспорту, 3 людей загинули і 12 дістали поранень.
Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Facebook
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Дослівно: "Вибух в районі зупинки громадського транспорту.
Касетні снаряди. Є жертви. Працюють усі служби. Деталі потім".
Деталі: Пізніше голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що внаслідок вибуху 2 осіб загинуло, 12 дістали поранень.
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Станом на 19:20 Сєнкевич повідомив, що відомо про 3 загиблих та 12 поранених.
Також є пошкодження житлових будинків і електромереж.
Що передувало: У ніч на 29 вересня місто Миколаїв зазнало ракетного удару з боку росіян, пошкоджено цивільні об’єкти.