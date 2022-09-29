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У Миколаєві через обстріл стався вибух біля зупинки: 3 загиблих, 12 поранених

Катерина ТищенкоЧетвер, 29 вересня 2022, 19:00
місце обстрілу Миколаєва 29 вересня, фото з Telegram Кирила Тимошенка

Внаслідок обстрілу Миколаєва касетними снарядами стався вибух в районі зупинки громадського транспорту, 3 людей загинули і 12 дістали поранень.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва у Facebook

Дослівно: "Вибух в районі зупинки громадського транспорту.

Касетні снаряди. Є жертви. Працюють усі служби. Деталі потім".

Деталі: Пізніше голова Миколаївської облради Ганна Замазєєва повідомила, що внаслідок вибуху 2 осіб загинуло, 12 дістали поранень.

 
місце обстрілу Миколаєва 29 вересня, фото novosti-n.org

Станом на 19:20 Сєнкевич повідомив, що відомо про 3 загиблих та 12 поранених.

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Також є пошкодження житлових будинків і електромереж.

Що передувало: У ніч на 29 вересня місто Миколаїв зазнало ракетного удару з боку росіян, пошкоджено цивільні об’єкти.

Теми: Миколаїввійнавибух
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