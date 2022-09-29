В Николаеве из-за обстрела произошел взрыв возле остановки: 3 погибших, 12 раненых
В результате обстрела Николаева кассетными снарядами произошел взрыв в районе остановки общественного транспорта, 3 людей погибли и 12 получили ранения.
Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram, председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева в Facebook
Дословно: "Взрыв в районе остановки общественного транспорта.
Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом".
Детали: Позже председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что в результате взрыва 2 человека погибли, 12 получили ранения.
По состоянию на 19:20 Сенкевич сообщил, что известно о 3 погибших и 12 раненых.
Также есть повреждения жилых домов и электросетей.
Что предшествовало: В ночь на 29 сентября город Николаев подвергся ракетному удару со стороны россиян, повреждены гражданские объекты.