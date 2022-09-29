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В Николаеве из-за обстрела произошел взрыв возле остановки: 3 погибших, 12 раненых

Катерина ТищенкоЧетверг, 29 сентября 2022, 19:00
В Николаеве из-за обстрела произошел взрыв возле остановки: 3 погибших, 12 раненых
место обстрела Николаева 29 сентября, фото из Telegram Кирилла Тимошенко

В результате обстрела Николаева кассетными снарядами произошел взрыв в районе остановки общественного транспорта, 3 людей погибли и 12 получили ранения.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram, председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева в Facebook

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Дословно: "Взрыв в районе остановки общественного транспорта.

Кассетные снаряды. Есть жертвы. Работают все службы. Детали потом".

Детали: Позже председатель Николаевского облсовета Анна Замазеева сообщила, что в результате взрыва 2 человека погибли, 12 получили ранения.

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место обстрела Николаева 29 сентября, фото novosti-n.org

По состоянию на 19:20 Сенкевич сообщил, что известно о 3 погибших и 12 раненых.

Также есть повреждения жилых домов и электросетей.

Что предшествовало: В ночь на 29 сентября город Николаев подвергся ракетному удару со стороны россиян, повреждены гражданские объекты.

Темы: Николаеввойнавзрыв
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