Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Генсек ООН засудив наміри Кремля анексувати українські території після "референдумів"

"Європейська правда"Четвер, 29 вересня 2022, 20:33
Антоніу Гутерреш, фото Getty Images

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що дії Росії з анексії частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України після проведення там псевдореферендумів є порушенням Статуту Організації та міжнародного права.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Гутерреш заявив у четвер журналістам.

"Статут ООН говорить однозначно. Будь-яка анексія території однієї держави іншою державою в результаті погрози силою або її застосування є порушенням принципів Статуту ООН та міжнародного права", – наголосив генеральний секретар Організації.

Він додав, що Росія як один із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН несе особливу відповідальність за дотримання Статуту.

"Будь-яке рішення про подальшу анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України не матиме жодної юридичної сили і заслуговує на засудження", – сказав Гутерреш.

Генсек ООН наголосив, що так звані "референдуми" в окупованих регіонах України були проведені під час активного збройного конфлікту, і їх не можна назвати "справжнім народним волевиявленням".

Він закликав "працювати разом, щоб покласти край руйнівній і безглуздій війні та підтримати Статут ООН і міжнародне право".

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, в п'ятницю в Кремлі відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій" за участі Владіміра Путіна. Їм передували псевдореферендуми, проведені 23-27 вересня на тимчасово окупованих територіях України.

Країни Заходу, США і ЄС засудили дії РФ і пригрозили наслідками.

Теми: ООНРосіяреферендуманексія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

ISW: Путін напряму співпрацює з російськими командирами на місцях і не довіряє Міноборони РФ

Пентагон: Зарано говорити, хто стоїть за пошкодженням "Північного потоку"

Путін прокоментував витоки на газопроводах "Північний потік"

Зеленський і Данілов анонсують важливі рішення РНБО

Трьох морпіхів повернули з окупованої території, де вони ховалися 6 місяців

США закуплять у Південної Кореї озброєння для України на майже $3 млрд, доставлять через Чехію - ЗМІ

Усі новини...
ООН
Зеленський подякував Гутеррішу: Не визнав псевдореферендуми
Радбез ООН збереться через "референдуми", Зеленський виступить по відеозв’язку
ООН: Напад Росії на Україну сильно вдарив по дотриманню прав людини
Останні новини
08:49
У Миколаєві з-під завалів врятували жінку, ще 8 людей поранено
08:31
Британія хоче приєднатись до нового політичного формату ЄС і провести наступний саміт – ЗМІ
08:10
Росіяни завдали удару по Запоріжжю – є постраждалі
07:45
ФОТОДніпро: Зросла кількість поранених, транспортне підприємство знищене
07:10
Зведення Генштабу: На Херсонщині росіяни примушують отримувати паспорти РФ, погрожуючи виселенням
06:29
Миколаїв: Вісім людей поранені через удар РФ по багатоповерхівці
05:41
ISW: Путін напряму співпрацює з російськими командирами на місцях і не довіряє Міноборони РФ
04:45
Пентагон: Зарано говорити, хто стоїть за пошкодженням "Північного потоку"
04:00
ЗМІ: США планують створити нове командування для допомоги Україні з озброєнням
03:05
Херсонщина: ЗСУ вразили російський пункт управління безпілотниками — ОК "Південь"
Усі новини...