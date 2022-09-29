Генсек ООН засудив наміри Кремля анексувати українські території після "референдумів"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що дії Росії з анексії частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України після проведення там псевдореферендумів є порушенням Статуту Організації та міжнародного права.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Гутерреш заявив у четвер журналістам.

"Статут ООН говорить однозначно. Будь-яка анексія території однієї держави іншою державою в результаті погрози силою або її застосування є порушенням принципів Статуту ООН та міжнародного права", – наголосив генеральний секретар Організації.

Він додав, що Росія як один із п'яти постійних членів Ради Безпеки ООН несе особливу відповідальність за дотримання Статуту.

"Будь-яке рішення про подальшу анексію Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України не матиме жодної юридичної сили і заслуговує на засудження", – сказав Гутерреш.

Генсек ООН наголосив, що так звані "референдуми" в окупованих регіонах України були проведені під час активного збройного конфлікту, і їх не можна назвати "справжнім народним волевиявленням".

Він закликав "працювати разом, щоб покласти край руйнівній і безглуздій війні та підтримати Статут ООН і міжнародне право".

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Як відомо, в п'ятницю в Кремлі відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій" за участі Владіміра Путіна. Їм передували псевдореферендуми, проведені 23-27 вересня на тимчасово окупованих територіях України.

Країни Заходу, США і ЄС засудили дії РФ і пригрозили наслідками.