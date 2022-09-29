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Генсек ООН осудил намерения Кремля аннексировать украинские территории после "референдумов"

"Европейская правда"Четверг, 29 сентября 2022, 20:33
Генсек ООН осудил намерения Кремля аннексировать украинские территории после референдумов
Антониу Гутерреш, фото Getty Images

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что действия России по аннексии частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины после проведения там псевдореферендумов являются нарушением Устава Организации и международного права.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Гутерреш заявил в четверг журналистам.

"Устав ООН говорит однозначно. Любая аннексия территории одного государства другим государством в результате угрозы силой или ее применения является нарушением принципов Устава ООН и международного права", - подчеркнул генеральный секретарь Организации.

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Он добавил, что Россия как один из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН несет особую ответственность за соблюдение Устава.

"Любое решение о дальнейшей аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь никакой юридической силы и заслуживает осуждения", - сказал Гутерреш.

Генсек ООН подчеркнул, что так называемые "референдумы" в оккупированных регионах Украины были проведены во время активного вооруженного конфликта, и их нельзя назвать "настоящим народным волеизъявлением".

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Он призвал "работать вместе, чтобы положить конец разрушительной и бессмысленной войне и поддержать Устав ООН и международное право".

Как известно, в пятницу в Кремле состоится "церемония подписания договоров о вступлении в состав России новых территорий" с участием Владимира Путина. Ей предшествовали псевдореферендумы, проведенные 23-27 сентября на временно оккупированных территориях Украины.

Страны Запада, США и ЕС осудили действия РФ и пригрозили последствиями.

Темы: ООНРосcияреферендуманнексия
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