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Зеленський звернувся до корінних народів Росії: Боріться, щоб не загинути

Станіслав ПогоріловЧетвер, 29 вересня 2022, 20:42
Зеленський звернувся до корінних народів Росії: Боріться, щоб не загинути
Володимир Зеленський, скриншот

Президент Володимир Зеленський звернувся російською до корінних народів Росії та закликав їх боротися проти чинної влади, яка забирає громадян на війну в Україну.

Джерело: відезвернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Дагестанці не повинні гинути в підлій і ганебній війні Росії. Чеченці, інгуші, осетини, черкеси і будь-який інший народ, який опинився під російським прапором. Усього майже 200 народів. Ви знаєте, хто відправляє вас усіх воювати в Україну. Той, хто відправляє, хоче зробити вас "вантажем 200".

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А чого хочете ви? Я впевнений, що ви хочете жити. Я впевнений, що ви втомилися від брехні. Я впевнений, що ви знаєте: боротися потрібно зараз! Ми бачимо, що ви чините опір злочинній мобілізації, якою російська влада хоче перекрити провал своєї кадрової армії і своїх злочинних наказів. Боріться, щоб не загинути!"

Деталі: Зеленський закликав корінні народи РФ захищати свою свободу на вулицях та майданах, щоб не довелося потім воювати в горах і лісах за своє право жити.

ВІДЕО ДНЯ

Президент закінчив своє звернення словами поета Тараса Шевченка:  "Боріться! Поборете".

Що було раніше: За даними Генштаба ЗСУ, в Росії від початку оголошення мобілізації уже призвали 100 тисяч осіб.

Теми: ЗеленськиймобілізаціяРосіявійна
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