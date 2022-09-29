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Зеленский обратился к коренным народам России: Боритесь, чтобы не погибнуть

Станислав ПогориловЧетверг, 29 сентября 2022, 20:42
Зеленский обратился к коренным народам России: Боритесь, чтобы не погибнуть
Владимир Зеленский, скриншот

Президент Владимир Зеленский обратился по-русски к коренным народам России и призвал их бороться против действующей власти, которая забирает граждан на войну в Украину.

Источник: обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Дагестанцы не должны погибать в подлой и позорной войне России. Чеченцы, ингуши, осетины, черкесы и любой другой народ, который оказался под российским флагом. Всего почти 200 народов. Вы знаете, кто отправляет вас всех воевать в Украину. Тот, кто отправляет, хочет сделать вас "грузом 200".

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А чего хотите вы? Я уверен, что вы хотите жить. Я уверен, что вы устали от лжи. Я уверен, что вы знаете: бороться нужно сейчас! Мы видим, что вы сопротивляетесь преступной мобилизации, которой российские власти хотят перекрыть провал своей кадровой армии и своих преступных приказов. Боритесь, чтобы не погибнуть!"

Детали: Зеленский призвал коренные народы РФ защищать свою свободу на улицах и площадях, чтобы не пришлось потом воевать в горах и лесах за свое право жить.

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Президент закончил свое обращение словами поэта Тараса Шевченко:  "Боритесь! Поборете".

Что предшествовало: По данным Генштаба ВСУ, в России с начала объявления мобилизации уже призвали 100 тысяч человек.

Темы: ЗеленскиймобилизацияРосcиявойна
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