Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Білорусь готує аеродроми й залізницю для приймання військ – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетвер, 29 вересня 2022, 20:52
Олексій Громов, скріншот відео

У Генштабі ЗСУ заявляють, що білоруські військові аеродроми та залізницю готують для приймання військ.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу, повідомляє Генштаб

Деталі: За словами Громова, на військовому аеродромі Лунинець ЗС Білорусі (50 км від державного кордону з Україною) тривають заходи з розбудови аеродрому, ремонту казармених приміщень, гуртожитків, складських приміщень тощо. Все це вказує на ймовірні наміри тривалого використання цього летовища, зокрема й підрозділами ЗС Росії.

Такі інженерні роботи проводяться і на території аеродрому Зябрівка (25 км від державного кордону з Україною). Тут також продовжує дислокуватися зенітно-ракетний дивізіон С-400 та низка радіолокаційних станцій країни-агресора.

А в районі міста Осиповичі (180 км від державного кордону з Україною) зафіксовані елементи ракетного дивізіону "Іскандер".  

Пряма мова Громова: "Тривають заходи щодо перевірки та підготовки білоруської залізниці для перевезення військ. Також, за наявною інформацією, під керівництвом осіб з ПВК "Вагнера" (РФ) триває підготовка співробітників приватного охоронного підприємства "Гарт-сервіс" (РБ)".

Що передувало: Раніше Головне управління розвідки повідомило, що в Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із Російської Федерації.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: БілорусьвійнаРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росіяни вдарили ракетами по гуманітарній колоні на околиці Запоріжжя

ISW: Путін напряму співпрацює з російськими командирами на місцях і не довіряє Міноборони РФ

Пентагон: Зарано говорити, хто стоїть за пошкодженням "Північного потоку"

Путін прокоментував витоки на газопроводах "Північний потік"

Зеленський і Данілов анонсують важливі рішення РНБО

Трьох морпіхів повернули з окупованої території, де вони ховалися 6 місяців

Усі новини...
Білорусь
Резніков: Втягнути Білорусь у війну означало б включити для України третій ленд-ліз
В Білорусі готуються прийняти 20 тисяч мобілізованих росіян - розвідка
Данілов: Україна відповість, якщо буде наступ із Білорусі
Останні новини
09:14
Росія за добу втратила 8 безпілотників, два літаки та близько 500 військових – Генштаб
09:01
Росіяни вдарили ракетами по гуманітарній колоні на околиці Запоріжжя
08:49
фотоУ Миколаєві з-під завалів врятували жінку, ще 8 людей поранено
08:31
Британія хоче приєднатись до нового політичного формату ЄС і провести наступний саміт – ЗМІ
07:45
ФОТОДніпро: Зросла кількість поранених, транспортне підприємство знищене
07:10
Зведення Генштабу: На Херсонщині росіяни примушують отримувати паспорти РФ, погрожуючи виселенням
06:29
Миколаїв: Вісім людей поранені через удар РФ по багатоповерхівці
05:41
ISW: Путін напряму співпрацює з російськими командирами на місцях і не довіряє Міноборони РФ
04:45
Пентагон: Зарано говорити, хто стоїть за пошкодженням "Північного потоку"
04:00
ЗМІ: США планують створити нове командування для допомоги Україні з озброєнням
Усі новини...