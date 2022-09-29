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Білорусь готує аеродроми й залізницю для приймання військ – Генштаб

Катерина ТищенкоЧетвер, 29 вересня 2022, 20:52
Білорусь готує аеродроми й залізницю для приймання військ – Генштаб
Олексій Громов, скріншот відео

У Генштабі ЗСУ заявляють, що білоруські військові аеродроми та залізницю готують для приймання військ.

Джерело: заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов на брифінгу, повідомляє Генштаб

Деталі: За словами Громова, на військовому аеродромі Лунинець ЗС Білорусі (50 км від державного кордону з Україною) тривають заходи з розбудови аеродрому, ремонту казармених приміщень, гуртожитків, складських приміщень тощо. Все це вказує на ймовірні наміри тривалого використання цього летовища, зокрема й підрозділами ЗС Росії.

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Такі інженерні роботи проводяться і на території аеродрому Зябрівка (25 км від державного кордону з Україною). Тут також продовжує дислокуватися зенітно-ракетний дивізіон С-400 та низка радіолокаційних станцій країни-агресора.

А в районі міста Осиповичі (180 км від державного кордону з Україною) зафіксовані елементи ракетного дивізіону "Іскандер".  

Пряма мова Громова: "Тривають заходи щодо перевірки та підготовки білоруської залізниці для перевезення військ. Також, за наявною інформацією, під керівництвом осіб з ПВК "Вагнера" (РФ) триває підготовка співробітників приватного охоронного підприємства "Гарт-сервіс" (РБ)".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Раніше Головне управління розвідки повідомило, що в Білорусі готують місця для розміщення 20 тисяч мобілізованих із Російської Федерації.

Теми: БілорусьвійнаРосія
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