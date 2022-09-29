Беларусь готовит аэродромы и железную дорогу для приема войск – Генштаб

В Генштабе ВСУ заявляют, что белорусские военные аэродромы и железную дорогу готовят для приема войск.

Источник: замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов на брифинге, сообщает Генштаб

Детали: По словам Громова, на военном аэродроме Лунинец ВС Беларуси (50 км от государственной границы с Украиной) продолжаются мероприятия по развитию аэродрома, ремонту казарменных помещений, общежитий, складских помещений и тому подобное. Все это указывает на вероятные намерения длительного использования этого аэродрома, в том числе и подразделениями ВС России.

Такие инженерные работы проводятся и на территории аэродрома Зябровка (25 км от государственной границы с Украиной). Здесь также продолжает дислоцироваться зенитно-ракетный дивизион С-400 и ряд радиолокационных станций страны-агрессора.

А в районе города Осиповичи (180 км от государственной границы с Украиной) зафиксированы элементы ракетного дивизиона "Искандер".

Прямая речь Громова: "Продолжаются мероприятия по проверке и подготовке белорусской железной дороги для перевозки войск. Также, по имеющейся информации, под руководством лиц из ЧВК "Вагнера" (РФ) продолжается подготовка сотрудников частного охранного предприятия "Гарт-сервис" (РБ)".

Что предшествовало: Ранее Главное управление разведки сообщило, что в Беларуси готовят места для размещения 20 тысяч мобилизованных из Российской Федерации.