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Удари по Дніпру: є загиблий і поранені, горить пів сотні автобусів

Катерина ТищенкоП'ятниця, 30 вересня 2022, 00:33
наслідки обстрілу Дніпра, фото з Telegram Резніченка

Внаслідок удару російських ракет по місту Дніпро одна людина загинула і щонайменше двоє дістали поранень, на транспортному підприємстві масштабна пожежа.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram

Дослівно: "Одну людину вбили, щонайменше двох поранили. Росіяни знову атакували Дніпро ракетами.

Поцілили по житловому кварталу у середмісті – по тому ж, що й кілька тижнів тому.

Влучили і в транспортне підприємство. Там сильна пожежа – горить адмінбудівля та з 50 автобусів".

Деталі: За словами Резніченка, на місці працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнувань з’ясовуються.

Раніше повідомлялося про серію вибухів у Дніпрі.

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Теми: Дніпровійнавибух
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