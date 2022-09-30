Удари по Дніпру: є загиблий і поранені, горить пів сотні автобусів
П'ятниця, 30 вересня 2022, 00:33
Внаслідок удару російських ракет по місту Дніпро одна людина загинула і щонайменше двоє дістали поранень, на транспортному підприємстві масштабна пожежа.
Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram
Дослівно: "Одну людину вбили, щонайменше двох поранили. Росіяни знову атакували Дніпро ракетами.
Поцілили по житловому кварталу у середмісті – по тому ж, що й кілька тижнів тому.
Влучили і в транспортне підприємство. Там сильна пожежа – горить адмінбудівля та з 50 автобусів".
Деталі: За словами Резніченка, на місці працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнувань з’ясовуються.
Раніше повідомлялося про серію вибухів у Дніпрі.
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Передісторія:
- У ніч на 29 вересня російські війська завдали ракетного удару по місту Дніпро.
- Загинули двоє дорослих і двоє дітей, ще 5 осіб дістали поранень.