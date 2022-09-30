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У Миколаєві нові вибухи: росіяни обстріляли житловий будинок, під завалами люди

Катерина ТищенкоП'ятниця, 30 вересня 2022, 01:07
Олександр Сєнкевич, фото міськради

У Миколаєві в ніч на п’ятницю пролунали нові вибухи - у багатоповерхівку влучила ракета, під завалами люди.

Джерело: мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім

Дослівно: "Миколаїв – потужні вибухи! Залишайтесь в укриттях!".

Деталі: Сєнкевич нагадав, що повітряна тривога в місті триває з 22:42.

Оновлено. Згодом мер повідомив, що росіяни обстріляли звичайний житловий квартал. За його словами, є влучання у житловий будинок, під завалами люди. Також на місці виникла сильна пожежа.

Віталій Кім повідомив, що росіяни атакували  житловий район 2 ракетами.  Одна ракета влучила в 9-поверхівку. Він сказав, що було 7 вибухів (2 як мінімум за містом).

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Що передувало: Перед цим пізно ввечері у четвер у Миколаєві дрон-камікадзе влучив у будівлю в центрі міста, в області – в об’єкт інфраструктури.

Теми: Миколаїввибух
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