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В Николаеве новые взрывы: россияне обстреляли жилой дом, под завалами люди

Катерина ТищенкоПятница, 30 сентября 2022, 01:07
Александр Сенкевич, фото горсовета

В Николаеве в ночь на пятницу прогремели новые взрывы  - в многоэтажку попала ракета, под завалами люди.

Источник: мэр города Александр Сенкевич в Telegram, глава Николаевской ОГА Виталий Ким

Дословно: "Николаев - мощные взрывы! Оставайтесь в укрытиях!".

Детали: Сенкевич напомнил, что воздушная тревога в городе продолжается с 22:42.

Обновлено. Впоследствии мэр сообщил, что россияне обстреляли обычный жилой квартал. По его словам, есть попадание в жилой дом, под завалами люди. Также на месте возник сильный пожар.

Виталий Ким сообщил, что россияне атаковали жилой район 2 ракетами.  Одна ракета попала в 9-этажку. Он сказал, что было 7 взрывов (2 как минимум за городом).

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Что предшествовало: Перед этим поздно вечером в четверг в Николаеве дрон-камикадзе попал в здание в центре города, в области - в объект инфраструктуры.

Темы: Николаеввзрыв
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