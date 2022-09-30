Дніпро: Зросла кількість поранених, транспортне підприємство знищене
У Дніпрі внаслідок прильоту "Іскандерів" щонайменше одна людина загинула і ще п’ятеро отримали поранення, також знищене транспортне підприємство.
Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко
Дослівно: "Одна людина загинула і п’ятеро поранені. Така ситуація на зараз після нічного прильоту російських "Іскандерів" у мирний Дніпро".
Деталі: Зазначається, що знищене транспортне підприємство - під час пожежі, яку спричинив російський удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 ушкоджені.
Крім того, у Дніпрі понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі.
Також росіяни тричі били по Нікопольському району "Градами" та важкою артилерією, проте минулося без загиблих та поранених. У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі.
Нагадаємо: Раніше повідомлялося про двох поранених внаслідок удару по Дніпру у ніч на 30 вересня.