Дніпро: Зросла кількість поранених, транспортне підприємство знищене

У Дніпрі внаслідок прильоту "Іскандерів" щонайменше одна людина загинула і ще п’ятеро отримали поранення, також знищене транспортне підприємство.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Дослівно: "Одна людина загинула і п’ятеро поранені. Така ситуація на зараз після нічного прильоту російських "Іскандерів" у мирний Дніпро".

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Деталі: Зазначається, що знищене транспортне підприємство - під час пожежі, яку спричинив російський удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 ушкоджені.



Крім того, у Дніпрі понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі.

Також росіяни тричі били по Нікопольському району "Градами" та важкою артилерією, проте минулося без загиблих та поранених. У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі.

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Нагадаємо: Раніше повідомлялося про двох поранених внаслідок удару по Дніпру у ніч на 30 вересня.