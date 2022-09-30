Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Дніпро: Зросла кількість поранених, транспортне підприємство знищене

Анастасія КалатурП'ятниця, 30 вересня 2022, 07:45
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

У Дніпрі внаслідок прильоту "Іскандерів" щонайменше одна людина загинула і ще п’ятеро отримали поранення, також знищене транспортне підприємство.

Джерело: голова ОВА Дніпропетровщини Валентин Резніченко

Дослівно: "Одна людина загинула і п’ятеро поранені. Така ситуація на зараз після нічного прильоту російських "Іскандерів" у мирний Дніпро".

Деталі: Зазначається, що знищене транспортне підприємство - під час пожежі, яку спричинив російський удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 ушкоджені.

Крім того, у Дніпрі понівечені кілька багатоповерхівок, гімназія, магазин та адміністративні будівлі.

Також росіяни тричі били по Нікопольському району "Градами" та важкою артилерією, проте минулося без загиблих та поранених. У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об’єкти, десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач.  У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося про двох поранених внаслідок удару по Дніпру у ніч на 30 вересня.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: війнаДніпроРосія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Столтенберг: Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога

Байден: США допоможуть Україні повернути свої території

відеоУкраїна подає заявку на вступ до НАТО – Зеленський

фото, відеоПутін проголосив анексію ще частини України

Резніков анонсував "хороші новини" після розмови з міністром оборони США

У Кремлі заявили, що "роблять акцент" на військових діях, а не переговорах

Усі новини...
війна
ЗСУ взяли в оточення російське угруповання у Лимані
Українські бійці зайняли Ямпіль в Донецькій області
Росія атакувала Запоріжжя, Дніпро й Миколаїв ракетами, Одесу й Миколаїв – дронами
Останні новини
20:30
МВФ може надати Україні додаткові $1,3 мільярда
20:23
Путін підписав новий указ: призивають 120 тисяч росіян
20:14
COVID-19 міг змінити особистості людей – дослідження
20:07
Путін на мітингу повторив свою пропаганду і давав команду кричати "Ура"
20:00
Столтенберг: Країни НАТО не визнають жодну з анексованих територій частиною Росії
19:59
Німеччина виступає проти обмеження цін на весь імпорт газу в ЄС
19:35
Столтенберг: Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога
19:28
Президентка Грузії засудила анексію областей України та мобілізацію на окупованих територіях
19:25
Україна збирає на IT-чемпіонат фахівців з Європи для розробки рішень для захисту й відбудови
19:19
Зеленський поговорив з прем’єром Японії про подальшу підтримку України
Усі новини...