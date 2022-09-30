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Днепр: Возросло количество раненых, транспортное предприятие уничтожено

Анастасия КалатурПятница, 30 сентября 2022, 07:45
Днепр: Возросло количество раненых, транспортное предприятие уничтожено
ФОТО: t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепре в результате прилета "Искандеров" по меньшей мере один человек погиб и еще пятеро получили ранения, также уничтожено транспортное предприятие.

Источник: глава ОГА Днепропетровщины Валентин Резниченко

Дословно: "Один человек погиб и пятеро ранены. Такая ситуация сейчас после ночного прилета российских "Искандеров" в мирный Днепр".

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Детали: Отмечается, что уничтожено транспортное предприятие - во время пожара, который вызвал российский удар, сгорели 52 автобуса, еще 98 повреждены.

Кроме того, в Днепре изуродованы несколько многоэтажек, гимназия, магазин и административные здания.

Также россияне трижды били по Никопольскому району "Градами" и тяжелой артиллерией, однако обошлось без погибших и раненых. В Червоногригорьевской громаде повреждены промышленные объекты, десяток частных домов, водопровод и линия электропередач.  В Никополе снаряды задели частные дома.

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Напомним: Ранее сообщалось о двух раненых в результате удара по Днепру в ночь на 30 сентября.

Темы: войнаДнепрРосcия
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