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Россияне ударили по гуманитарной колонне на окраине Запорожья: десятки погибших и раненых

Елена РощинаПятница, 30 сентября 2022, 09:01
Россияне ударили по гуманитарной колонне на окраине Запорожья: десятки погибших и раненых
Фото из соцсети, ЗАПОРІЖЖЯ.ІНФО

Российские войска утром 30 сентября ударили ракетами по окрестностям города Запорожья, попали в колонну гражданских людей, которые планировали поехать на оккупированную территорию, более двух десятков погибших и более трех десятков раненых.

Источник: глава Запорожской ОГА Александр Старух, секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл ТимошенкоОфис генерального прокурора

Прямая речь Старуха: "Враг нанес ракетный удар по окраине областного центра. По предварительной информации, есть пострадавшие. На месте событий работают соответствующие службы".

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Обновлено в 09:00: Позже Старух сообщил, что враг нанес ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из областного центра.

Прямая речь Старуха: "Люди стояли в очереди для выезда на временно оккупированную территорию, чтобы забрать своих родственников, отвезти помощь. Есть погибшие и раненые.

На месте сейчас работают спасатели, медики, все службы".

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Детали: По состоянию на 09:28 известно о 23 погибших и 28 раненых.

Офис генерального прокурора в 11:30 сообщил, что 25 человек погибли и около 50 человек ранены из-за обстрела военными РФ гуманитарной колонны в Запорожье.

Анатолий Куртев в 11:52 сообщил, что утренний удар оборвал жизнь 24 человек (погибли 11 мужчин и 13 женщин), еще 36 человек ранены (24 мужчины, 11 женщин и один ребенок).

Ранее Куртев сообщил, что было две атаки: "Сегодня около семи утра Запорожье было жестоко атаковано врагом. Через некоторое время была совершена повторная атака".

Кирилл Тимошенко сообщил: "Предварительно: выпущено было 16 ракет с применением ЗРК "С-300". 

Четыре ракетных удара нанесены в район авторынка, а также по пункту сосредоточения автотранспорта и граждан для выезда/въезда на/с временно оккупированной территории Украины.

При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, совмещенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

1 октября объявлено днем траура в городе Запорожье и Запорожской области.

Этому предшествовало: Вечером 29 сентября россияне также атаковали Запорожье ракетами, однако их перехватила ПВО.

УП, обновлено от 08:10
Темы: Запорожьевойна
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