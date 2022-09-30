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Росія за добу втратила 8 безпілотників, два літаки та близько 500 військових – Генштаб

"Українська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 09:14
Знищена техніка ворога, ілюстративне фото з Генштабу

29 вересня російські окупанти втратили у війні проти України 8 безпілотників, 2 літаки, гелікоптер та близько 500 людей особового складу. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – 59 080 (+500) осіб ліквідовано; 
  • танків – 2 338 (+13) од;
  • бойових броньованих машин – 4 932 (+23) од;
  • артилерійських систем – 1 391 (+6) од;
  • РСЗВ – 333 (+2) од;
  • засоби ППО – 176 (+1) од;
  • літаків – 264 (+2) од;
  • гелікоптерів – 225 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8);
  • крилаті ракети – 246 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 768 (+17) од;
  • спеціальна техніка – 131 (+0).

Дані уточнюються.

Що цьому передувало: Надвечір 29 вересня російські окупаційні війська  атакували сімома дронами-камікадзе "Шахед-136" південь України, але п’ять з них були збиті.

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Теми: ГенштабРосіявійна
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