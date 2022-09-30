Росія за добу втратила 8 безпілотників, два літаки та близько 500 військових – Генштаб

29 вересня російські окупанти втратили у війні проти України 8 безпілотників, 2 літаки, гелікоптер та близько 500 людей особового складу.

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.09 орієнтовно склали:

особового складу – 59 080 (+500) осіб ліквідовано;

танків – 2 338 (+13) од;

бойових броньованих машин – 4 932 (+23) од;

артилерійських систем – 1 391 (+6) од;

РСЗВ – 333 (+2) од;

засоби ППО – 176 (+1) од;

літаків – 264 (+2) од;

гелікоптерів – 225 (+1) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1003 (+8);

крилаті ракети – 246 (+0);

кораблі /катери – 15 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 768 (+17) од;

спеціальна техніка – 131 (+0).

Дані уточнюються.

Що цьому передувало: Надвечір 29 вересня російські окупаційні війська атакували сімома дронами-камікадзе "Шахед-136" південь України, але п’ять з них були збиті.