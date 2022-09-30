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Россия за сутки потеряла 8 беспилотников, два самолета и около 500 военных – Генштаб

"Украинская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 09:14
Уничтоженная техника врага, иллюстративное фото из Генштаба

29 сентября российские оккупанты потеряли 8 беспилотников, 2 самолета, вертолет и около 500 человек личного состава. 

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.09 ориентировочно составили:

  • личного состава – 59080 (+500) человек ликвидировано; 
  • танков – 2338 (+13) ед;
  • боевых бронированных машин – 4932 (+23) ед;
  • артиллерийских систем – 1391 (+6) ед;
  • РСЗО – 333 (+2) ед;
  • средства ПВО – 176 (+1) ед;
  • самолетов – 264 (+2) ед;
  • вертолетов – 225 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1003 (+8);
  • крылатые ракеты – 246 (+0);
  • корабли / катера – 15 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 3768 (+17) ед;
  • специальная техника – 131 (+0).

Данные уточняются.

Что этому предшествовало: К вечеру 29 сентября российские оккупационные войска атаковали семью дронами-камикадзе "Шахед-136" юг Украины, но пять из них были сбиты.

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Темы: ГенштабРосcиявойна
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