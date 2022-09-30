Россия за сутки потеряла 8 беспилотников, два самолета и около 500 военных – Генштаб

29 сентября российские оккупанты потеряли 8 беспилотников, 2 самолета, вертолет и около 500 человек личного состава.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Детали: Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях. Общие боевые потери противника с 24.02 по 30.09 ориентировочно составили:

личного состава – 59080 (+500) человек ликвидировано;

танков – 2338 (+13) ед;

боевых бронированных машин – 4932 (+23) ед;

артиллерийских систем – 1391 (+6) ед;

РСЗО – 333 (+2) ед;

средства ПВО – 176 (+1) ед;

самолетов – 264 (+2) ед;

вертолетов – 225 (+1) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1003 (+8);

крылатые ракеты – 246 (+0);

корабли / катера – 15 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 3768 (+17) ед;

специальная техника – 131 (+0).

Данные уточняются.

Что этому предшествовало: К вечеру 29 сентября российские оккупационные войска атаковали семью дронами-камикадзе "Шахед-136" юг Украины, но пять из них были сбиты.