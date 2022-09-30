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У кімнату заступника гауляйтера Херсонщини прилетіли ракети, він загинув – росЗМІ

"Українська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 10:49
Будинок заступника гаУляйтера Херсонщини, фото з Telegram колаборанта "Media Малькевич", на якого посилаються росЗМІ

У кімнату будинку в центрі Херсона, де мешкав заступник гауляйтера та екс-співробітник ФСБ, у ніч на п'ятницю прилетіло дві ракети – окупант загинув, не пропрацювавши на своїй "посаді" і двох місяців.

Джерело: ТАСС

Деталі: Російські ЗМІ стверджують, що внаслідок ракетного обстрілу центру Херсона загинув Олексій Катериничев, який називав себе "першим заступником з безпеки голови військово-цивільної адміністрації Херсонщини". Окупанти звинувачують ЗСУ в "точковому ударі з РСЗВ HIMARS".

"Били конкретно по кімнаті, де він був і жив", – стверджує один із колаборантів.

Російські ЗМІ повідомляють, що заступник гауляйтера пропрацював на "посту" півтора місяця. Раніше він 25 років служив у прикордонних військах Росії і в російській ФСБ.

Нагадаємо: Раніше заступник гауляйтера Нової Каховки, якого вважали мертвим, з'явився на російському державному телебаченні та заявив, що його смерть була нібито інсценована російською ФСБ, яка отримала інформацію про замах, що готується.

Теми: Херсонська областьвійнаФСБ
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