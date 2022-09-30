У кімнату заступника гауляйтера Херсонщини прилетіли ракети, він загинув – росЗМІ

Будинок заступника гаУляйтера Херсонщини, фото з Telegram колаборанта "Media Малькевич", на якого посилаються росЗМІ

У кімнату будинку в центрі Херсона, де мешкав заступник гауляйтера та екс-співробітник ФСБ, у ніч на п'ятницю прилетіло дві ракети – окупант загинув, не пропрацювавши на своїй "посаді" і двох місяців.

Джерело: ТАСС

Деталі: Російські ЗМІ стверджують, що внаслідок ракетного обстрілу центру Херсона загинув Олексій Катериничев, який називав себе "першим заступником з безпеки голови військово-цивільної адміністрації Херсонщини". Окупанти звинувачують ЗСУ в "точковому ударі з РСЗВ HIMARS".

"Били конкретно по кімнаті, де він був і жив", – стверджує один із колаборантів.

Російські ЗМІ повідомляють, що заступник гауляйтера пропрацював на "посту" півтора місяця. Раніше він 25 років служив у прикордонних військах Росії і в російській ФСБ.

Нагадаємо: Раніше заступник гауляйтера Нової Каховки, якого вважали мертвим, з'явився на російському державному телебаченні та заявив, що його смерть була нібито інсценована російською ФСБ, яка отримала інформацію про замах, що готується.