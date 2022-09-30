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В комнату заместителя гауляйтера Херсонщины прилетели ракеты, он погиб – росСМИ

"Украинская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 10:49
Дом заместителя гаУляйтера Херсонщины, фото из Telegram коллаборанта "Media Малькевич", на которого ссылаются росСМИ

В комнату дома, где жил заместитель гауляйтера Херсонщины и экс-сотрудник ФСБ, в ночь на пятницу прилетело две ракеты – коллаборант погиб, не проработав на своей "должности" и двух месяцев.

Источник: ТАСС

Детали: Российские СМИ утверждают, что результате ракетного обстрела центра Херсона погиб Алексей Катериничев, который называл себя "первым заместителем по безопасности главы военно-гражданской администрации Херсонщины". Оккупанты обвиняют ВСУ в "точечном ударе из РСЗО HIMARS".

"Били конкретно по комнате, где он был и жил", – сообщает один из коллаборантов.

Российские СМИ сообщают, что заместитель гауляйтера проработал на "посту" полтора месяца. Ранее он 25 лет служил в пограничных войсках России и в российской ФСБ.

Напомним: Ранее заместитель гауляйтера Новой Каховки, которого считали мертвым, появился на российском государственном телевидении и заявил, что его смерть была якобы инсценирована российской ФСБ, которая получила информацию о готовящемся покушении.

Темы: Херсонская областьвойнаФСБ
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