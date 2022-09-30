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Зеленський просить Швейцарію заблокувати російські активи та передати їх Україні

"Українська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 11:26
Володимир Зеленський, фото з сайту ОП

Президент Володимир Зеленський висловив побажання, щоб Швейцарія якнайшвидше заблокувала російські активи, а Україна змогла отримати відшкодування за окупацію своїх територій. 

Джерело: сайт президента

Пряма мова: "Я дуже хотів би, щоб Швейцарія могла заблокувати російські активи, і ми могли б абсолютно справедливо отримати відшкодування за окупацію українських територій і за ту агресію, яку Росія вчинила проти України".

Деталі: Володимир Зеленський також закликав громадян Швейцарії доносити до Європи правду про події в Україні: "для цього люди можуть приїхати в Україну й на власні очі побачити, що тут відбувається".

Президент зауважив, що в питанні "боротьби добра і зла" не може бути нейтралітету.

Нагадаємо: 27 вересня Володимир Зеленський звільнив з посади послів у Нідерландах та Швейцарії. 

Теми: репараціїРосіяЗеленськийШвейцарія
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