Зеленський просить Швейцарію заблокувати російські активи та передати їх Україні

Президент Володимир Зеленський висловив побажання, щоб Швейцарія якнайшвидше заблокувала російські активи, а Україна змогла отримати відшкодування за окупацію своїх територій.

Джерело: сайт президента

Пряма мова: "Я дуже хотів би, щоб Швейцарія могла заблокувати російські активи, і ми могли б абсолютно справедливо отримати відшкодування за окупацію українських територій і за ту агресію, яку Росія вчинила проти України".

Деталі: Володимир Зеленський також закликав громадян Швейцарії доносити до Європи правду про події в Україні: "для цього люди можуть приїхати в Україну й на власні очі побачити, що тут відбувається".

Президент зауважив, що в питанні "боротьби добра і зла" не може бути нейтралітету.

Нагадаємо: 27 вересня Володимир Зеленський звільнив з посади послів у Нідерландах та Швейцарії.