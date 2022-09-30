Зеленский просит Швейцарию заблокировать российские активы и передать их Украине

Президент Владимир Зеленский выразил пожелание, чтобы Швейцария заблокировала российские активы, и Украина смогла получить возмещение за оккупацию своих территорий.

Источник: сайт президента

Прямая речь: "Я очень хотел бы, чтобы Швейцария могла заблокировать российские активы, и мы могли бы абсолютно справедливо получить возмещение за оккупацию украинских территорий и за ту агрессию, которую Россия совершила против Украины".

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Детали: Владимир Зеленский также призвал граждан Швейцарии доносить до Европы правду о событиях в Украине: "для этого люди могут приехать в Украину и воочию увидеть, что здесь происходит".

Президент отметил, что в вопросе "борьбы добра и зла" не может быть нейтралитета.

Напомним: 27 сентября Владимир Зеленский уволил с должности послов в Нидерландах и Швейцарии.