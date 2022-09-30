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Зеленський про обстріл колони у Запоріжжі: "Кровожерливі покидьки, ви за все відповісте"

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 вересня 2022, 11:38
Зеленський про обстріл колони у Запоріжжі: Кровожерливі покидьки, ви за все відповісте

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни зранку 30 вересня випустили 16 ракет по Запоріжжю, за його словами, ворог лютує через успіх українських військових на фронті і вбиває цивільних. 

Джерело: Telegram Зеленського

Пряма мова: "Держава-терорист обстрілює ракетами мирне населення на Запоріжжі, Миколаївщині, Дніпропетровщині. Б’є по українських регіонах із реактивних систем залпового вогню та безпілотників.

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Лише по Запоріжжю та району окупанти випустили 16 ракет за один ранок! Так можуть чинити лише закінчені терористи, яким не має бути місця в цивілізованому світі.

Ворог лютує та намагається помститися за нашу незламність і свої невдачі. Цинічно знищує мирних українців, адже давно втратив усе людське.

Кровожерливі покидьки! Відповідатимете неодмінно. За кожне загублене життя українців".

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Деталі: 30 вересня близько 7:30 окупанти нанесли ракетний удар по Запоріжжю. Було обстріляно цивільну гуманітарну автоколону із мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку.

Наразі відомо про 25 загиблих та близько 50 поранених, серед потерпілих діти.

 

Теми: ЗеленськийЗапоріжжяобстріл
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