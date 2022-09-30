Зеленский на обстрел колонны в Запорожье: "Кровожадные подонки, вы за все ответите"

Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне утром 30 сентября выпустили 16 ракет по Запорожью, по его словам, враг свирепствует из-за успеха украинских военных на фронте и убивает гражданских.

Источник: Telegram Зеленского

Прямая речь: "Государство-террорист обстреливает ракетами мирное население в Запорожье, Николаевской, Днепропетровской областях. Бьет по украинским регионам из реактивных систем залпового огня и беспилотников.

Только по Запорожью и району оккупанты выпустили 16 ракет за одно утро! Так могут поступать только законченные террористы, которым не должно быть места в цивилизованном мире.

Враг свирепствует и пытается отомстить за нашу несокрушимость и свои неудачи. Цинично уничтожает мирных украинцев, ведь давно потерял все человеческое.

Кровожадные подонки! Будете отвечать непременно. За каждую загубленную жизнь украинцев".

Детали: 30 сентября около 7:30 оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью. Была обстреляна гражданская гуманитарная автоколонна с мирными жителями на выезде из города в районе авторынка.

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Известно о 25 погибших и около 50 раненых, среди пострадавших дети.