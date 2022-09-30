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Українські бійці зайняли Ямпіль в Донецькій області

"Українська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 12:19
Фото ілюстративне

Українські бійці зайняли місто Ямпіль Донецької області поблизу Лимана.

Джерело: відео, на яке посилаються аналітики, що ведуть карту бойових дій DeepState, повідомлення ватажка донецьких бойовиків Дениса Пушилін, джерела УП у розвідці

Деталі: На відео, що з’явилося в мережі, український військовий каже "Ямпіль наш" поряд із Ямпільским навчально-виховним комплексом.

Водночас, російські військові пропагандисти масово повідомили, що російські війська "залишили Ямпіль".

Пушилін також повідомив, що бойовики втратили контроль над Ямполем.

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Пряма мова: "Наразі Красний Лиман у півкільці, дорога від Сватового під нашим контролем, але періодично під обстрілом. Постійні групи ДРГ. Ямпіль і Дробишеве повною мірою нами не контролюються".

Що цьому передувало: Інститут вивчення війни раніше повідомив, що ЗСУ ввечері 29 вересня, ймовірно, завершили оточення російського угруповання в районі Лимана на Донеччині. За деякими даними, українські військові зможуть взяти місто, якщо росіяни не отримають підкріплення. 

Теми: війнаДонецька область
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