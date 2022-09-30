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Украинские бойцы заняли город Ямполь Донецкой области вблизи Лимана.

"Украинская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 12:19
Украинские бойцы заняли город Ямполь Донецкой области вблизи Лимана.
Фото иллюстративное

Украинские бойцы заняли город Ямполь Донецкой области вблизи Лимана.

Источник: видео, на которое ссылаются аналитики, ведущие карту боевых действий DeepState, сообщение главаря донецких боевиков Дениса Пушилина, источники УП в разведке

Детали: На видео, появившемся в сети, украинский военный говорит "Ямполь наш" рядом с Ямпольским учебно-воспитательным комплексом. 

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В то же время, российские военные пропагандисты массово сообщили, что российские войска "оставили Ямполь".

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Пушилин также сообщил, что боевики потеряли контроль над Ямполем.

Прямая речь: "Сейчас Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются".

Что этому предшествовало: Институт изучения войны ранее сообщил, что ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепление. 

Темы: войнаДонецкая область
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