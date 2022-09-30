Украинские бойцы заняли город Ямполь Донецкой области вблизи Лимана.
Украинские бойцы заняли город Ямполь Донецкой области вблизи Лимана.
Источник: видео, на которое ссылаются аналитики, ведущие карту боевых действий DeepState, сообщение главаря донецких боевиков Дениса Пушилина, источники УП в разведке
Детали: На видео, появившемся в сети, украинский военный говорит "Ямполь наш" рядом с Ямпольским учебно-воспитательным комплексом.
Ukrainian military liberated Yampil in Donetsk region https://t.co/yXTCUSqpRR pic.twitter.com/3D9i7zgPZy via @sternenko #Ukraine— Liveuamap (@Liveuamap) September 30, 2022
В то же время, российские военные пропагандисты массово сообщили, что российские войска "оставили Ямполь".
Пушилин также сообщил, что боевики потеряли контроль над Ямполем.
Прямая речь: "Сейчас Красный Лиман в полукольце, дорога от Сватово под нашим контролем, но периодически под обстрелом. Постоянные группы ДРГ. Ямполь и Дробышево в полной мере нами не контролируются".
Что этому предшествовало: Институт изучения войны ранее сообщил, что ВСУ вечером 29 сентября, вероятно, завершили окружение российской группировки в районе Лимана в Донецкой области. По некоторым данным, украинские военные смогут взять город, если россияне не получат подкрепление.