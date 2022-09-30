Після оголошення мобілізації росіян масово накрила тривога - опитування

Після оголошення мобілізації у росіян вдвічі зріс рівень тривожності і тепер майже 70% населення РФ живе із цим почуттям.

Джерело: опитування Фонду "Общественное мнение", основними замовниками якого є адміністрація президента РФ

Деталі: Згідно із дослідженням, 25 вересня на запитання про те, який настрій переважає серед ваших рідних і знайомих, 69% опитаних відповіли - тривожний.

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Тижнем раніше, 18 вересня, точно так само відповідали лише 35% опитаних. Спокійно себе почувають 26% опитаних (тижнем раніше їх було 57%).

Водночас 64% респондентів заявили, що дії російської влади за останній місяць у них не викликали невдоволення або обурення. 29% відповіли навпаки.

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Довідка: опитування проводилося 23-25 вересня з числа 1500 респондентів.

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