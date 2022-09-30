Усі розділи
Укр Рус Eng Підтримати УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Після оголошення мобілізації росіян масово накрила тривога - опитування

"Українська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 13:18
Фото ілюстративне

Після оголошення мобілізації у росіян вдвічі зріс рівень тривожності і тепер майже 70% населення РФ живе із цим почуттям.  

Джерело: опитування Фонду "Общественное мнение", основними замовниками якого є адміністрація президента РФ

Деталі: Згідно із дослідженням, 25 вересня на запитання про те, який настрій переважає серед ваших рідних і знайомих, 69% опитаних відповіли - тривожний.

Тижнем раніше, 18 вересня, точно так само відповідали лише 35% опитаних. Спокійно себе почувають 26% опитаних (тижнем раніше їх було 57%).

Водночас 64% респондентів заявили, що дії російської влади за останній місяць у них не викликали невдоволення або обурення. 29% відповіли навпаки.

 
Скриншот

Довідка: опитування проводилося 23-25 вересня з числа 1500 респондентів.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Інше опитування показало, що після оголошення мобілізації кількість росіян, які виступають за початок переговорного процесу дещо виросла.

Теми: Росіясоціологія
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

Росія заблокувала в Радбезі ООН резолюцію із засудженням "референдумів" в Україні

Білий дім: вступ України в НАТО треба вирішити "в інший час"

доповнено Буданов дав прогноз щодо закінчення війни: Україна повернеться до Криму до кінця весни

Зеленський подякував ЗСУ за Ямпіль і Лиман: Україна перебрала ініціативу у війні

Столтенберг: Україна має право подати заявку на членство, але пріоритет зараз – допомога

Байден: США допоможуть Україні повернути свої території

Усі новини...
Росія
Росія заблокувала в Радбезі ООН резолюцію із засудженням "референдумів" в Україні
Буданов не вірить, що Росія найближчим часом нанесе ядерний удар по Україні
По всій Україні повітряна тривога
Останні новини
01:00
Байден підписав закон про $12,3 млрд допомоги Україні
00:37
Росіяни обстріляли з "Градів" Сумщину
00:02
Повітряні сили відправили в небуття ще один російський вертоліт
23:52
Україна повідомила Міжнародний суд ООН про юридичні наслідки анексії для позову проти РФ
23:29
Росія заблокувала в Радбезі ООН резолюцію із засудженням "референдумів" в Україні
23:12
Білий дім не виключає передачу Україні західних танків, але поки таких планів немає
23:03
Іранські дрони, які використовує РФ, не такі ефективні, як вважалося – Пентагон
22:58
Білий дім: вступ України в НАТО треба вирішити "в інший час"
22:55
Байден попередив Путіна: США і союзники готові захищати кожен дюйм території НАТО
22:53
Макрон засудив незаконну анексію територій України
Усі новини...