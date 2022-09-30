После объявления мобилизации россиян массово накрыла тревога - опрос

После объявления мобилизации у россиян вдвое вырос уровень тревожности и теперь почти 70% населения РФ живет с этим чувством.

Источник: опрос Фонда "Общественное мнение", основными заказчиками которого является администрация президента РФ

Детали: Согласно исследованию, 25 сентября на вопрос о том, какое настроение преобладает среди ваших родных и знакомых, 69% опрошенных ответили - тревожное.

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Неделей ранее, 18 сентября, точно так же отвечали лишь 35% опрошенных. Спокойно себя чувствуют 26% опрошенных (неделей ранее их было 57%).

В то же время 64% респондентов заявили, что действия российских властей за последний месяц у них не вызывали недовольства или возмущения. 29% ответили наоборот.

Справка: опрос проводился 23-25 сентября из числа 1500 респондентов.

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