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У Путіна відхрещуються від ядерних погроз: "Не хочемо розвивати цю тему"

"Європейська правда"П'ятниця, 30 вересня 2022, 13:58

У Кремлі заявили, що "не хочуть розвивати тему" ядерної ескалації, та ухилились від відповіді на питання, чи вважатимуть "нападом на Росію" контрнаступ ЗСУ на окупованих територіях, які РФ готується анексувати. 

Як пише "Європейська правда", про це заявив речник президента РФ Дмитрій Пєсков, якого цитує "Интерфакс".

"Про ядерну ескалацію говорять люди, які поводяться безвідповідально. Ми не хочемо розвивати цю тему. Ми закликаємо усіх поводитися відповідально", - сказав Пєсков.

На запитання про те, чи Росія буде поширювати свою ядерну доктрину на окуповані українські території, які готується анексувати, та чи розцінюватиме контрнаступ на них як "замах на територіальну цілісність", якщо збирається оголосити їх "своїми", Пєсков порадив перечитати документ.

"Ви абсолютно неправильно процитували доктрину. Там дуже важливе правильне формулювання, я вам раджу ще раз уважно її прочитати", - відповів речник Путіна.  

Як відомо, президент РФ Владімір Путін після оголошення часткової мобілізації в Російській Федерації знову пригрозив західним країнам застосуванням ядерної зброї. Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".

За інформацією західних ЗМІ, США вважають, що ймовірність застосування президентом РФ Владіміром Путіним тактичної зброї у війні проти України зараз - можливо найвища за увесь час після 24 лютого, але це все ще малоймовірно. 

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Неофіційно відомо, що західні столиці продумують сценарії реагування на випадок, якщо Кремль все ж піде на застосування ядерної зброї. В адміністрації Байдена розповіли, що попередили Росію про "катастрофічні" наслідки у разі такого кроку.

Генерал у відставці, колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес вважає це малоймовірним, оскільки це було б самогубством для Владіміра Путіна та його оточення.

Читайте більше тут: Якою буде відповідь Заходу на ядерний удар РФ по Україні. Аналіз варіантів та сценаріїв.

Теми: ядерна зброяРосіяПутінвійна
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