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У Путина открещиваются от ядерных угроз: "Не хотим развивать эту тему"

"Европейская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 13:58

В Кремле заявили, что "не хотят развивать тему" ядерной эскалации, и уклонились от ответа на вопрос, будут ли считать "нападением на Россию" контрнаступление ВСУ на оккупированных территориях, которые РФ готовится аннексировать. 

Как пишет "Европейская правда", об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс".

"О ядерной эскалации говорят люди, которые ведут себя безответственно. Мы не хотим развивать эту тему. Мы призываем всех вести себя ответственно", - сказал Песков.

На вопрос о том, будет ли Россия распространять свою ядерную доктрину на оккупированные украинские территории, которые готовится аннексировать, и будет ли расценивать контрнаступление на них как "покушение на территориальную целостность", если собирается объявить их "своими", Песков посоветовал перечитать документ.

"Вы абсолютно неправильно процитировали доктрину. Там очень важная правильная формулировка, я вам советую еще раз внимательно ее прочитать", - ответил пресс-секретарь Путина.  

Как известно, президент РФ Владимир Путин после объявления частичной мобилизации в Российской Федерации снова пригрозил западным странам применением ядерного оружия. Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".

По информации западных СМИ, США считают, что вероятность применения президентом РФ Владимиром Путиным тактического оружия в войне против Украины сейчас, возможно, самая высокая за все время после 24 февраля, но это все еще маловероятно. 

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Неофициально известно, что западные столицы продумывают сценарии реагирования на случай, если Кремль все же пойдет на применение ядерного оружия. В администрации Байдена рассказали, что предупредили Россию о "катастрофических" последствиях в случае такого шага.

Генерал в отставке, бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает это маловероятным, поскольку это было бы самоубийством для Владимира Путина и его окружения.

Читайте больше здесь: Каким будет ответ Запада на ядерный удар РФ по Украине. Анализ вариантов и сценариев.

Темы: ядерное оружиеРосcияПутинвойна
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