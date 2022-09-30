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Резніков анонсував "хороші новини" після розмови з міністром оборони США

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 вересня 2022, 14:02
ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував "хороші новини" після розмови із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Мав телефонну розмову з міністром оборони США. Обговорили новини з фронту, Рамштайн 6 та шляхи посилення наших спроможностей. Хороші новини будуть оголошені найближчим часом.

Ллойд Остін ІІІ підтвердив, що США не визнає "референдуми" на ТОТ України.

Українська армія продовжить використовувати зброю для деокупації нашої землі".

Нагадаємо: 

  • До останнього пакету військової допомоги США включено широкий спектр важливого бойового обладнання, але частина, в тому числі і нові установки HIMARS, спрямована на підтримку оборонних потреб України в довгостроковій перспективі.

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Теми: РезніковМіноборониСША
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