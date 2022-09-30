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Резніков анонсував "хороші новини" після розмови з міністром оборони США

Альона Мазуренко П'ятниця, 30 вересня 2022, 14:02
Резніков анонсував хороші новини після розмови з міністром оборони США
ФОТО: GETTY IMAGES

Міністр оборони Олексій Резніков анонсував "хороші новини" після розмови із міністром оборони США Ллойдом Остіном.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Мав телефонну розмову з міністром оборони США. Обговорили новини з фронту, Рамштайн 6 та шляхи посилення наших спроможностей. Хороші новини будуть оголошені найближчим часом.

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Ллойд Остін ІІІ підтвердив, що США не визнає "референдуми" на ТОТ України.

Українська армія продовжить використовувати зброю для деокупації нашої землі".

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  • До останнього пакету військової допомоги США включено широкий спектр важливого бойового обладнання, але частина, в тому числі і нові установки HIMARS, спрямована на підтримку оборонних потреб України в довгостроковій перспективі.

Теми: РезніковМіноборониСША
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