Все разделы
Укр Рус Eng Поддержать УП, Donate
Укр Рус Eng
up shop

Резников анонсировал "хорошие новости" после разговора с министром обороны США

Алена МазуренкоПятница, 30 сентября 2022, 14:02
ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны Алексей Резников анонсировал "хорошие новости" после разговора с министром обороны США Ллойдом Остином.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Провел телефонный разговор с министром обороны США. Обсудили новости с фронта, Рамштайн 6 и пути усиления наших возможностей. Хорошие новости будут объявлены в ближайшее время.

Ллойд Остин III подтвердил, что США не признает "референдумы" на ВОТ Украины.

Украинская армия продолжит использовать оружие для деоккупации нашей земли".

Напомним: 

  • В последний пакет военной помощи США включен широкий спектр важного боевого оборудования, но часть, в том числе и новые установки HIMARS, направлена на поддержку оборонных потребностей Украины в долгосрочной перспективе.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: РезниковМинобороныСША
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине

Белый дом: вступление Украины в НАТО надо решить "в другое время"

дополненоБуданов дал прогноз относительно окончания войны: Украина вернется в Крым до конца весны

Зеленский поблагодарил ВСУ за Ямполь и Лиман: Украина переняла инициативу в войне

Столтенберг: Украина имеет право подать заявку на членство, но приоритет сейчас - помощь

Байден: США помогут Украине вернуть ее территории

Все новости...
Резников
Министр обороны Британии совершил тайный визит в Киев
Резников: Втянуть Беларусь в войну означало бы включить для Украины третий ленд-лиз
Резников: Проблема иранских беспилотников уже решается
Последние новости
01:35
Всемирный банк выделит 530 миллионов долларов финансирования для Украины
01:00
Байден подписал закон о $12,3 млрд помощи Украине
00:37
Россияне обстреляли из "Градов" Сумскую область
00:02
Воздушные силы отправили в небытие еще один российский вертолет
23:52
Украина уведомила Международный суд ООН о юридических последствиях аннексии для иска против РФ
23:29
Россия заблокировала в Совбезе ООН резолюцию с осуждением "референдумов" в Украине
23:12
Белый дом не исключает передачу Украине западных танков, но пока таких планов нет
23:03
Иранские дроны, которые использует РФ, не так эффективны, как считалось - Пентагон
22:58
Белый дом: вступление Украины в НАТО надо решить "в другое время"
22:55
Байден предупредил Путина: США и союзники готовы защищать каждый дюйм территории НАТО
Все новости...