Министр обороны Алексей Резников анонсировал "хорошие новости" после разговора с министром обороны США Ллойдом Остином.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Провел телефонный разговор с министром обороны США. Обсудили новости с фронта, Рамштайн 6 и пути усиления наших возможностей. Хорошие новости будут объявлены в ближайшее время.

Ллойд Остин III подтвердил, что США не признает "референдумы" на ВОТ Украины.

Украинская армия продолжит использовать оружие для деоккупации нашей земли".

Напомним:

В последний пакет военной помощи США включен широкий спектр важного боевого оборудования, но часть, в том числе и новые установки HIMARS, направлена на поддержку оборонных потребностей Украины в долгосрочной перспективе.