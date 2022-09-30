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Резников анонсировал "хорошие новости" после разговора с министром обороны США

Алена МазуренкоПятница, 30 сентября 2022, 14:02
Резников анонсировал хорошие новости после разговора с министром обороны США
ФОТО: GETTY IMAGES

Министр обороны Алексей Резников анонсировал "хорошие новости" после разговора с министром обороны США Ллойдом Остином.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Провел телефонный разговор с министром обороны США. Обсудили новости с фронта, Рамштайн 6 и пути усиления наших возможностей. Хорошие новости будут объявлены в ближайшее время.

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Ллойд Остин III подтвердил, что США не признает "референдумы" на ВОТ Украины.

Украинская армия продолжит использовать оружие для деоккупации нашей земли".

Напомним: 

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  • В последний пакет военной помощи США включен широкий спектр важного боевого оборудования, но часть, в том числе и новые установки HIMARS, направлена на поддержку оборонных потребностей Украины в долгосрочной перспективе.

Темы: РезниковМинобороныСША
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