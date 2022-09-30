Резников анонсировал "хорошие новости" после разговора с министром обороны США
Пятница, 30 сентября 2022, 14:02
Министр обороны Алексей Резников анонсировал "хорошие новости" после разговора с министром обороны США Ллойдом Остином.
Источник: Резников в Twitter
Прямая речь: "Провел телефонный разговор с министром обороны США. Обсудили новости с фронта, Рамштайн 6 и пути усиления наших возможностей. Хорошие новости будут объявлены в ближайшее время.
Ллойд Остин III подтвердил, что США не признает "референдумы" на ВОТ Украины.
Украинская армия продолжит использовать оружие для деоккупации нашей земли".
Напомним:
- В последний пакет военной помощи США включен широкий спектр важного боевого оборудования, но часть, в том числе и новые установки HIMARS, направлена на поддержку оборонных потребностей Украины в долгосрочной перспективе.
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