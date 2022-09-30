Смілянський потролив Путіна: видав наказ, що Кремль належить Укрпошті

Керівник Укрпошти Ігор Смілянський пожартував над указами президента РФ Володимира Путіна про визнання "незалежності" Херсонської та Запорізької областей.

Джерело: повідомлення Смілянського

Пряма мова: "Ну якщо сьогодні день прикольних наказів, то я теж свій підписав".

Деталі: Наказ підписаний Смілянським називається "Про визнання території московського Кремля власністю АТ Укрпошта".

Також він "визначає" незалежність Путіна від здорового глузду, а також відкриває у Кремлі відділення Укрпошти.

Передісторія:

У четвер президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" Херсонської та Запорізької областей.