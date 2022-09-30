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Смелянский потроллил Путина: издал приказ, что Кремль принадлежит Укрпочте

"Украинская правда"Пятница, 30 сентября 2022, 14:44
скриншот

Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский потролил указы президента РФ Владимира Путина о признании "независимости" Херсонской и Запорожской областей.

Источник: сообщение Смелянского

Прямая речь: "Ну если сегодня день прикольных приказов, то я тоже свой подписал".

Детали: Приказ подписанный Смелянским называется "О признании территории московского Кремля собственностью АО Укрпочта".

Также он "определяет" независимость Путина от здравого смысла, а также открывает в Кремле отделение Укрпочты. 

 

Предыстория:

  • В четверг президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" Херсонской и Запорожской областей.

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Темы: УкрпочтаПутин
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