Смелянский потроллил Путина: издал приказ, что Кремль принадлежит Укрпочте

Руководитель Укрпочты Игорь Смелянский потролил указы президента РФ Владимира Путина о признании "независимости" Херсонской и Запорожской областей.

Источник: сообщение Смелянского

Прямая речь: "Ну если сегодня день прикольных приказов, то я тоже свой подписал".

Детали: Приказ подписанный Смелянским называется "О признании территории московского Кремля собственностью АО Укрпочта".

Также он "определяет" независимость Путина от здравого смысла, а также открывает в Кремле отделение Укрпочты.

Предыстория:

В четверг президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" Херсонской и Запорожской областей.