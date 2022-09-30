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Путін підписав укази про визнання "незалежності" Запорізької та Херсонської областей

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 30 вересня 2022, 00:45
Путін підписав укази про визнання незалежності Запорізької та Херсонської областей

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" Херсонської та Запорізької областей, повідомляється на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Джерело: російське пропагандистське інформагентства "РИА "Новости"

Дослівно: "Відповідно до загальноприйнятих принципів і норм міжнародного права, визнаючи і підтверджуючи принцип рівноправності та самовизначення народів, закріплений у статуті Організацій Об'єднаних Націй, враховуючи волевиявлення народу Херсонської області на референдумі, що відбувся 27 вересня 2022 року, постановляю: Визнати суверенітет і незалежність Херсонської області".

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Деталі: Такий самий указ президента країни-агресора стосується і Запорізької області.

 

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Знати більше: "За нас вже давно все підрахували". Як на окупованій Донеччині проходив псевдореферендум

Що було раніше:

  • На 30 вересня члени нижньої палати російського парламенту отримали запрошення до Кремля, де відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".
  • Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко повідомила, що Рада Федерацій може розглянути питання про входження окупованих територій України до складу Росії 4 жовтня, якщо підсумки псевдореферендумів будуть "позитивними".
  • 27 вересня президент Володимир Зеленський наголосив, що в разі, якщо Росія спробує на підставі так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України приєднати їх до себе, це означає закриття будь-яких переговорів із Москвою.
  • Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що дії Росії з анексії частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України після проведення там псевдореферендумів є порушенням Статуту Організації та міжнародного права.

Теми: ПутінанексіявійнаРосія
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