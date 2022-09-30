Путін підписав укази про визнання "незалежності" Запорізької та Херсонської областей

Президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" Херсонської та Запорізької областей, повідомляється на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Джерело: російське пропагандистське інформагентства "РИА "Новости"

Дослівно: "Відповідно до загальноприйнятих принципів і норм міжнародного права, визнаючи і підтверджуючи принцип рівноправності та самовизначення народів, закріплений у статуті Організацій Об'єднаних Націй, враховуючи волевиявлення народу Херсонської області на референдумі, що відбувся 27 вересня 2022 року, постановляю: Визнати суверенітет і незалежність Херсонської області".

Деталі: Такий самий указ президента країни-агресора стосується і Запорізької області.

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