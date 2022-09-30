Путін підписав укази про визнання "незалежності" Запорізької та Херсонської областей
Президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" Херсонської та Запорізької областей, повідомляється на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.
Джерело: російське пропагандистське інформагентства "РИА "Новости"
Дослівно: "Відповідно до загальноприйнятих принципів і норм міжнародного права, визнаючи і підтверджуючи принцип рівноправності та самовизначення народів, закріплений у статуті Організацій Об'єднаних Націй, враховуючи волевиявлення народу Херсонської області на референдумі, що відбувся 27 вересня 2022 року, постановляю: Визнати суверенітет і незалежність Херсонської області".
Деталі: Такий самий указ президента країни-агресора стосується і Запорізької області.
Знати більше: "За нас вже давно все підрахували". Як на окупованій Донеччині проходив псевдореферендум
Що було раніше:
- На 30 вересня члени нижньої палати російського парламенту отримали запрошення до Кремля, де відбудеться "церемонія підписання договорів про вступ до складу Росії нових територій".
- Голова Ради Федерації Валентина Матвієнко повідомила, що Рада Федерацій може розглянути питання про входження окупованих територій України до складу Росії 4 жовтня, якщо підсумки псевдореферендумів будуть "позитивними".
- 27 вересня президент Володимир Зеленський наголосив, що в разі, якщо Росія спробує на підставі так званих "референдумів" на тимчасово окупованих територіях України приєднати їх до себе, це означає закриття будь-яких переговорів із Москвою.
- Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що дії Росії з анексії частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України після проведення там псевдореферендумів є порушенням Статуту Організації та міжнародного права.